Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı

Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı
13.07.2026 06:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli otomotiv devi BYD, Avustralya'da 1265 müşteriye 2026 model olarak satılan araçların aslında 2025 model olduğunu açıkladı. İlk etapta yaklaşık 1100 dolar tazminat teklif eden şirket, tepkilerin büyümesi üzerine geri adım atarak müşterilere tam para iadesi hakkı tanıdı. BYD, yaşananların model yılı hesaplamasındaki idari bir hatadan kaynaklandığını, araçların teknik özellikleri ve garanti kapsamının ise etkilenmediğini belirtti.

Çinli elektrikli ve hibrit otomobil üreticisi BYD, Avustralya'da yaşanan idari hata nedeniyle 1265 müşteriye yanlış model yılına ait araç sattığını duyürdü. Şirket, müşterilerin 2026 model olduğunu düşünerek satın aldıkları araçların gerçekte 2025 model olduğunu bildirdi.

İLK TEKLİF TAZMİNAT OLDU

BYD, hatadan etkilenen müşterilere ilk aşamada yaklaşık 1100 dolar (yaklaşık 51 bin TL) tutarında tazminat teklif etti.

Ancak teklif, müşterilerin tepkisini dindirmeye yetmedi.

TEPKİLER SONRASI TAM PARA İADESİ KARARI

Olayın Avustralya'nın ulusal yayın kuruluşu ABC tarafından gündeme getirilmesinin ardından kamuoyundaki tepkiler büyüdü. Bunun üzerine BYD geri adım atarak, mağdur müşterilere araçlarını iade ederek tam para geri alma hakkı tanındığını açıkladı.

İade hakkını kullanan müşterilerin dilerlerse yeniden sıfır kilometre bir BYD aracı satın alabileceği belirtildi.

"TAMAMEN İDARİ BİR HATA"

BYD Halkla İlişkiler Direktörü Paul Ellis, yaşanan olayın tamamen idari bir hatadan kaynaklandığını söyledi.

Ellis, "Herhangi bir aldatma ya da kötü niyet söz konusu değildir. İadeyi alan müşterilerimiz dilerlerse sıfırdan başka bir BYD aracı satın alabilir." ifadelerini kullandı.

SORUN MODEL YILI HESAPLAMASINDAN KAYNAKLANDI

Şirkete göre hata, araçların model yılı belirlenirken üretim tarihi yerine fabrikadan çıkış tarihinin esas alınmasından kaynaklandı.

BYD ayrıca yaşanan karışıklığın araçların performansını, teknik özelliklerini veya garanti kapsamını etkilemediğini vurguladı.

Avustralya, Otomobil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • voytes voytes voytes voytes:
    Olay Türkiye olsaydı ne olurdu? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan ve İsrail’den Ege’de gizli askeri test Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test
Tayland’da evcil köpek, eve el bombası getirdi Tayland'da evcil köpek, eve el bombası getirdi
Kırşehir’de asayiş uygulama noktalarını paylaşan WhatsApp gruplarına operasyon: 12 gözaltı Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını paylaşan WhatsApp gruplarına operasyon: 12 gözaltı
Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde Ricky Martin 15 yıl aradan sonra İstanbul sahnesinde
Vikinglerin kabusu Jude Bellingham İngiltere 120 dakika sonunda turladı Vikinglerin kabusu Jude Bellingham! İngiltere 120 dakika sonunda turladı
Lüleburgaz’da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu Lüleburgaz'da 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
120 dakika nefesleri kesti Arjantin zor da olsa yarı finalde 120 dakika nefesleri kesti! Arjantin zor da olsa yarı finalde
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

06:45
Havayolu şirketleri bahse girdi Kaybeden 24 saat rakibinin logosunu kullandı
Havayolu şirketleri bahse girdi! Kaybeden 24 saat rakibinin logosunu kullandı
06:12
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran’dan askeri üslere misilleme geldi
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi
00:05
Ahbap soruşturmasında avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı
Ahbap soruşturmasında avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı
23:14
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif
KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
23:11
TFF’nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
22:40
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi
22:38
Tayland’da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
22:31
Haluk Levent’ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 07:14:22. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.