Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı

Çinli elektrikli ve hibrit otomobil üreticisi BYD, Avustralya'da yaşanan idari hata nedeniyle 1265 müşteriye yanlış model yılına ait araç sattığını duyürdü. Şirket, müşterilerin 2026 model olduğunu düşünerek satın aldıkları araçların gerçekte 2025 model olduğunu bildirdi.

İLK TEKLİF TAZMİNAT OLDU

BYD, hatadan etkilenen müşterilere ilk aşamada yaklaşık 1100 dolar (yaklaşık 51 bin TL) tutarında tazminat teklif etti.

Ancak teklif, müşterilerin tepkisini dindirmeye yetmedi.

TEPKİLER SONRASI TAM PARA İADESİ KARARI

Olayın Avustralya'nın ulusal yayın kuruluşu ABC tarafından gündeme getirilmesinin ardından kamuoyundaki tepkiler büyüdü. Bunun üzerine BYD geri adım atarak, mağdur müşterilere araçlarını iade ederek tam para geri alma hakkı tanındığını açıkladı.

İade hakkını kullanan müşterilerin dilerlerse yeniden sıfır kilometre bir BYD aracı satın alabileceği belirtildi.

"TAMAMEN İDARİ BİR HATA"

BYD Halkla İlişkiler Direktörü Paul Ellis, yaşanan olayın tamamen idari bir hatadan kaynaklandığını söyledi.

Ellis, "Herhangi bir aldatma ya da kötü niyet söz konusu değildir. İadeyi alan müşterilerimiz dilerlerse sıfırdan başka bir BYD aracı satın alabilir." ifadelerini kullandı.

SORUN MODEL YILI HESAPLAMASINDAN KAYNAKLANDI

Şirkete göre hata, araçların model yılı belirlenirken üretim tarihi yerine fabrikadan çıkış tarihinin esas alınmasından kaynaklandı.

BYD ayrıca yaşanan karışıklığın araçların performansını, teknik özelliklerini veya garanti kapsamını etkilemediğini vurguladı.