ABD Başkanı Trump'ın "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz" sözleri sonrası İran'dan, "ABD'nin Hürmüz'ün yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz. ABD ile işbirliği yapan bölge ülkeleri İran'a savaş açmış sayılacak, çatışmalar bölgedeki tüm ülkelere yayılacak" açıklaması geldi.
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13.07.2026 16:32:50. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit - Son Dakika
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