Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi

Gaziantep'te bir dev market zincirine ait şube, Şahinbey Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci denetimde de halk sağlığını tehdit eden ürünler sattığının belirlenmesi üzerine yeniden mühürlendi.

Belediye ekiplerinin daha önce yaptığı denetimlerde şubede bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edilmiş, bunun üzerine iş yeri geçici süreyle kapatılmıştı.

İKİNCİ DENETİMDE DE AYNI TABLO

Aradan geçen sürenin ardından aynı şubede yeniden denetim gerçekleştiren ekipler, bu kez de bozulmuş ve küflenmiş ürünlerin satışta olduğunu belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından Şahinbey Belediyesi ekipleri, söz konusu şubeyi ikinci kez geçici süreyle mühürleyerek faaliyetini durdurdu.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Belediyenin, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik gıda denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.