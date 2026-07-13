Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi - Son Dakika
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Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi

13.07.2026 14:43
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Gaziantep'te bir dev market zincirine ait şube, daha önce bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Şahinbey Belediyesi ekiplerinin yaptığı ikinci denetimde de bozulmuş ve küflenmiş ürünlerin satışta olduğu tespit edilince, şube yeniden geçici süreyle mühürlendi.

Gaziantep'te bir dev market zincirine ait şube, Şahinbey Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci denetimde de halk sağlığını tehdit eden ürünler sattığının belirlenmesi üzerine yeniden mühürlendi.

Belediye ekiplerinin daha önce yaptığı denetimlerde şubede bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edilmiş, bunun üzerine iş yeri geçici süreyle kapatılmıştı.

Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi

İKİNCİ DENETİMDE DE AYNI TABLO

Aradan geçen sürenin ardından aynı şubede yeniden denetim gerçekleştiren ekipler, bu kez de bozulmuş ve küflenmiş ürünlerin satışta olduğunu belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından Şahinbey Belediyesi ekipleri, söz konusu şubeyi ikinci kez geçici süreyle mühürleyerek faaliyetini durdurdu.

Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi

DENETİMLER SÜRÜYOR

Belediyenin, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik gıda denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gaziantep Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi - Son Dakika

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