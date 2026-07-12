16. ayrılık gerçekleşti! Pape Thiaw'ın da fişini çektiler - Son Dakika
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16. ayrılık gerçekleşti! Pape Thiaw'ın da fişini çektiler

16. ayrılık gerçekleşti! Pape Thiaw\'ın da fişini çektiler
12.07.2026 18:06
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FIFA 2026 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya elenen Senegal'de teknik direktör Pape Thiaw ile yollar ayrıldı. Bu ayrılıkla birlikte 2026 Dünya Kupası'ndan elenen takımlar arasında teknik direktör değişikliği yaşayan ülke sayısı oldu.

Senegal Milli Takımı'nda Pape Thiaw dönemi resmen sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika'ya elenen Senegal'de Pape Thiaw'ın teknik direktörlük görevine son verildi. 

SENEGAL FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Senegal Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki çalıştırıcı Pape Thiaw'ın görevine son verildiği belirtildi. Federasyon, kararın "milli takımın sportif sonuçları ve geleceğine dair kapsamlı değerlendirme" sonrası alındığını ifade etti.

TURNUVADAKİ PERFORMANSI

Senegal, I Grubu'nda Fransa ve Norveç'e yenilirken Irak'ı mağlup ederek en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi. Son 32 turunda ise Belçika'ya kaybederek turnuvaya veda etti.

16. VEDA GERÇEKLEŞTİ

2026 Dünya Kupası'ndan elenen takımlar arasında teknik direktör değişikliği yaşayan ülke sayısı Thiaw ile birlikte 16'ya yükseldi. Daha önce Belçika, Hırvatistan, Meksika, Almanya, Hollanda, Ekvador, Gana, Cezayir, Tunus, İskoçya, Çekya, Güney Kore, Uruguay ve Ürdün'de de teknik direktörler görevlerinden ayrılmıştı.

Dünya Kupası, Belçika, Senegal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası 16. ayrılık gerçekleşti! Pape Thiaw'ın da fişini çektiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Gerçekçi düşünen ülkelerin hepsi beklentiye cevap vermeyen kim olsa biletini keser..ama türkiyede asla bu olmaz..çünkü hepsi çürük ama hepsi pastanın başında ve yemeyle doymayacak kadarda aç gözlüler..gerçi yepyeni bir sayfa açmakta yok..eğerki giden olursa yerine gelende aynı renkte olur. 0 0 Yanıtla
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