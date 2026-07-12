Okan Buruk, Real Madrid\'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer operasyonlarına hız veren Galatasaray, dünya devinin genç yeteneğini gözüne kestirdi.

OKAN BURUK'TAN MASTANTUONO'YA KANCA

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un İspanyol devi Real Madrid forması giyen 18 yaşındaki Arjantinli hücum oyuncusu Franco Mastantuono'yu kadrosunda görmek istediği ve sarı-kırmızılıların oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

''ALIRSAK ŞAMPİYONUZ''

Okan Buruk'un Başkan Dursun Özbek ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine ''Çok büyük bir potansiyel. Onu kadromuza alırsak şampiyonluğa çok büyük katkı verir'' dediği iddia edildi. Galatasaray yönetimi de bu görüşme sonrası genç yeteneği geçici olarak kadrosuna katabilmek adına Real Madrid kulübüyle resmi temas kurmaya hazırlanıyor.

İSPANYA'DA KALMASINDAN YANALAR

Ancak bu transfer girişiminde sarı-kırmızılı ekibi zorlu bir süreç bekliyor. Real Madrid yönetiminin, Mastantuono'nun gelişimini yakından izleyebilmek için oyuncunun İspanya'da kalmasından yana olduğu belirtildi.