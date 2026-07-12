Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım

Okan Buruk, Real Madrid\'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
12.07.2026 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Real Madrid'in 18 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Franco Mastantuono'yu kadrosuna görmek istediği ileri sürüldü. Okan Buruk'un Başkan Dursun Özbek ile görüşerek ''Çok büyük bir potansiyel. Onu kadromuza alırsak şampiyonluğa çok büyük katkı verir'' dediği iddia edildi.

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer operasyonlarına hız veren Galatasaray, dünya devinin genç yeteneğini gözüne kestirdi. 

OKAN BURUK'TAN MASTANTUONO'YA KANCA

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un İspanyol devi Real Madrid forması giyen 18 yaşındaki Arjantinli hücum oyuncusu Franco Mastantuono'yu kadrosunda görmek istediği ve sarı-kırmızılıların oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım

''ALIRSAK ŞAMPİYONUZ''

Okan Buruk'un Başkan Dursun Özbek ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine ''Çok büyük bir potansiyel. Onu kadromuza alırsak şampiyonluğa çok büyük katkı verir'' dediği iddia edildi. Galatasaray yönetimi de bu görüşme sonrası genç yeteneği geçici olarak kadrosuna katabilmek adına Real Madrid kulübüyle resmi temas kurmaya hazırlanıyor. 

İSPANYA'DA KALMASINDAN YANALAR

Ancak bu transfer girişiminde sarı-kırmızılı ekibi zorlu bir süreç bekliyor. Real Madrid yönetiminin, Mastantuono'nun gelişimini yakından izleyebilmek için oyuncunun İspanya'da kalmasından yana olduğu belirtildi.

Galatasaray, Real Madrid, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan MYK’ya İl Gezisi Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya İl Gezisi Talimatı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı 7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı
Bahamalar’da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti Bahamalar'da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: “Gözün aydın“ diyerek müjdeyi verdiler 40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: "Gözün aydın" diyerek müjdeyi verdiler
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Ankara’nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar Ankara'nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar
Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı Yargıtay’dan emsal karar Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı! Yargıtay'dan emsal karar

19:49
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı
19:13
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor
FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor
18:58
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
18:29
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
17:30
İsrail, Gazze’yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
16:32
990 milyon TL’lik bahis İşte Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 20:14:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.