Konya'nın "Kırmızlı kadın"ı Sultan Özcan hayatını kaybetti

Konya sokaklarında her gün kırmızı kıyafetleri ve kırmızı makyajıyla yürüyen, hayat hikayesiyle belgesellere ve dizilere konu olan 74 yaşındaki Sultan Özcan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kentin simge isimlerinden biri haline gelen Özcan, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

AŞKLA BAŞLAYAN HİKAYE ŞİDDET VE YALNIZLIKLA BİTTİ

Herkesin "Kırmızılı Kadın" olarak tanıdığı Sultan Özcan’ın hüzünlü hikayesi, 15 yaşındayken çocukluk aşkı olan öğretmeniyle evlenmesiyle başladı. Eşinin mesleği gereği Hakkari ve Giresun gibi farklı şehirlerde yaşayan Özcan’ın evliliği, bir süre sonra kıskançlık krizleri ve eşinin uyguladığı şiddet nedeniyle kabusa döndü. Çocuk sahibi olamadıkları gerekçesiyle 1995 yılında eşi tarafından terk edilen Özcan, memleketi Aksaray’a dönerek psikolojik tedavi görmeye başladı. Ailesini kaybettikten sonra Konya’daki ağabeyinin yanına taşınan ve "Duygu durumu bozukluğu" teşhisi konulan Özcan, tek odalı evinde yaşam mücadelesi veriyordu.

"BAŞKASINA BAKMASIN DİYE KIRMIZI GİYİNDİM"

Sultan Özcan, hafızalara kazınan kırmızı renk sevgisinin arkasındaki yürek burkan sırrı daha önce şu sözlerle anlatmıştı:

"Hakkari'de bulunduğumuz zamanlarda kırmızı elbiseli bir kız gördük. Eşim bana 'Kız çok güzelmiş görüyor musun' dedi. Ben de ona imrenmesin diye gittim, mağazadan kırmızı elbise aldım. Aynı o kız gibi giyindim. Eşim sırf başkasına bakmasın, hep beni sevsin diye o günden beri kırmızı giyindim. Çocuk yüzünden geçimsizlik çıktı, ayrıldık. Çocuğumuz olsaydı hayat çok daha farklı olurdu, başıma bunlar gelmezdi."

KONYA'NIN SEMBOLÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle haziran ayından bu yana Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Sultan Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Özcan'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karatay ilçesindeki Kağnıcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.