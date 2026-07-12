Konya'nın "Kırmızlı kadın"ı Sultan Özcan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'nın "Kırmızlı kadın"ı Sultan Özcan hayatını kaybetti

12.07.2026 17:58  Güncelleme: 17:59
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Konya’da halk arasında "Kırmızılı Kadın" olarak bilinen ve kentin sembol simgelerinden biri haline gelen 74 yaşındaki Sultan Özcan hayatını kaybetti. Yarım asırlık bir aşk hikayesini ve kırık bir kalbi kırmızı kıyafetlerinin ardına gizleyen Özcan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Konya sokaklarında her gün kırmızı kıyafetleri ve kırmızı makyajıyla yürüyen, hayat hikayesiyle belgesellere ve dizilere konu olan 74 yaşındaki Sultan Özcan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kentin simge isimlerinden biri haline gelen Özcan, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'nın

AŞKLA BAŞLAYAN HİKAYE ŞİDDET VE YALNIZLIKLA BİTTİ

Herkesin "Kırmızılı Kadın" olarak tanıdığı Sultan Özcan’ın hüzünlü hikayesi, 15 yaşındayken çocukluk aşkı olan öğretmeniyle evlenmesiyle başladı. Eşinin mesleği gereği Hakkari ve Giresun gibi farklı şehirlerde yaşayan Özcan’ın evliliği, bir süre sonra kıskançlık krizleri ve eşinin uyguladığı şiddet nedeniyle kabusa döndü. Çocuk sahibi olamadıkları gerekçesiyle 1995 yılında eşi tarafından terk edilen Özcan, memleketi Aksaray’a dönerek psikolojik tedavi görmeye başladı. Ailesini kaybettikten sonra Konya’daki ağabeyinin yanına taşınan ve "Duygu durumu bozukluğu" teşhisi konulan Özcan, tek odalı evinde yaşam mücadelesi veriyordu.

Konya'nın

"BAŞKASINA BAKMASIN DİYE KIRMIZI GİYİNDİM"

Sultan Özcan, hafızalara kazınan kırmızı renk sevgisinin arkasındaki yürek burkan sırrı daha önce şu sözlerle anlatmıştı:

"Hakkari'de bulunduğumuz zamanlarda kırmızı elbiseli bir kız gördük. Eşim bana 'Kız çok güzelmiş görüyor musun' dedi. Ben de ona imrenmesin diye gittim, mağazadan kırmızı elbise aldım. Aynı o kız gibi giyindim. Eşim sırf başkasına bakmasın, hep beni sevsin diye o günden beri kırmızı giyindim. Çocuk yüzünden geçimsizlik çıktı, ayrıldık. Çocuğumuz olsaydı hayat çok daha farklı olurdu, başıma bunlar gelmezdi."

Konya'nın

KONYA'NIN SEMBOLÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle haziran ayından bu yana Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Sultan Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. 

Konya'nın

Özcan'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karatay ilçesindeki Kağnıcılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Konya'nın
Konya'nın
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'nın 'Kırmızlı kadın'ı Sultan Özcan hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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