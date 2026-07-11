Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetici kadrolarında bulunmuş olan öğretmenlere yönelik ek özel hizmet tazminatı verilmesi kararlaştırıldı. Öğretmenleri ilgilendiren karar bugün Resmi Gazete'de yer aldı.
11 Temmuz 2026 tarihli ve 33307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2006 yılında yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"ın Özel Hizmet Tazminatı Cetveli'nde değişikliğe gidildi.
Yapılan değişiklik, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına ait kadrolarda bulunmuş olup MEB'de aşağıdaki idari görevleri yürüten veya geçmişte yürütmüş olan personeli kapsıyor:
Yayımlanan karara göre, bu kadrolardaki yöneticilere ödenecek ek tazminat oranları, öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde geçirilen toplam hizmet süresine göre iki kademeli olarak belirlendi:
Resmi Gazete'de yayımlanan ek tazminat kararı ile 3 bin 500 lira ile 9 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Ayrıca ek ders, nöbet, idari görev gibi ödemeler iyileştirilecek.
Son Dakika › Ekonomi › Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti - Son Dakika
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