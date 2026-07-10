Trump'tan Ankara'daki NATO Zirvesi'ne övgü - Son Dakika
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Trump'tan Ankara'daki NATO Zirvesi'ne övgü

Trump\'tan Ankara\'daki NATO Zirvesi\'ne övgü
10.07.2026 13:25
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Paylaşılan videoda, ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği anlara da yer verildi

Beyaz Saray, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Başarılı bir NATO 2026 Zirvesi" başlığıyla video paylaşımında bulundu.

Trump'ın uçağından indiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandığı karelerle başlayan video, iki liderin ikili görüşmesinden anlarla devam ediyor.

Trump'tan Ankara'daki NATO Zirvesi'ne övgü

Videoda, NATO Zirvesi'nden kesitlere de yer verilirken, zirveye katılan liderlere hediye edilen özel tasarım kalem de videoda görülüyor.

TRUMP'IN, ERDOĞAN'A ÖVGÜSÜ DE VİDEODA

Öte yandan videonun arka planında Trump'ın Ankara'daki basın toplantısında sarf ettiği, "Türkiye'de çok başarılı bir NATO Zirvesi'nin sonuna geldik. Mükemmel biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. O gerçekten müthiş bir lider. Aynı zamanda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de teşekkür ediyorum. Çok sıradışı bir kişilik ve müthiş bir lider. Bu kadar lidere, bu şekilde liderlik yapmak kolay değil." ifadelerine yer veriliyor.

Trump'tan Ankara'daki NATO Zirvesi'ne övgü

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "çok verimli" ikili görüşmeler yaptığını kaydediyor.

Videoda, ABD'nin eskisinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Trump, "Bu son derece başarılı bir zirveydi." yorumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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