Venezuela'ya 25 Palet Tıbbi Yardım - Son Dakika
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Venezuela'ya 25 Palet Tıbbi Yardım

10.07.2026 13:17
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Sağlık Bakanlığı, Venezuela'daki depremlerin ardından 25 palet ilaç ve tıbbi malzemeyi hava yoluyla bölgeye gönderdi. Yardımda 223 bin 571 adet tıbbi malzeme yer alıyor.

Sağlık Bakanlığınca, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla hazırlanan 25 palet ilaç ve tıbbi sarf malzemesi bölgeye gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Venezuela'da 24 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla insani yardım çalışması yürütüldü.

Venezuela makamlarından Bakanlığa iletilen ihtiyaç listesi doğrultusunda ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinden oluşan yardım malzemeleri kısa sürede temin edilerek sevkiyata hazır hale getirildi.

Yürütülen koordinasyon çalışmaları kapsamında, ihtiyaç listesinde yer alan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri, İzmir'den tırla getirildiği Kayseri'den bugün hava yoluyla Venezuela'ya sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen insani yardım çalışmaları kapsamında, Venezuela'ya ulaştırılmak üzere 25 palet tıbbi yardım malzemesi hazırlanarak gönderildi. Bu kapsamda, 31 kalem (4 palet) ilaç ile 36 kalem (21 palet) tıbbi sarf malzemesi temin edildi.

223 bin 571 adet tıbbi malzeme Venezuela'ya ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı

Yaklaşık 16 ton 400 kilogram ağırlığındaki insani yardım malzemeleri arasında antibiyotikler, ağrı kesiciler, anestezi ilaçları ve acil müdahalede kullanılan ilaçların yanı sıra enjektör, intravenöz kateter, steril eldiven, ventilatör devreleri, cerrahi önlük, pansuman malzemeleri, oksijen maskeleri ve çeşitli tıbbi sarf malzemeleri yer alıyor.

Toplam 223 bin 571 adet ilaç ve tıbbi sarf malzemesinden oluşan yardım, Venezuela'da depremden etkilenen bölgelerde sunulan sağlık hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla ulaştırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'ya 25 Palet Tıbbi Yardım - Son Dakika

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