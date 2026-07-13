Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan\'dan Demirtaş\'a ziyaret
13.07.2026 12:41
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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne Cezaevi'nde kabul etti. Arıkan, Demirtaş ile temaslarının süreceğini belirterek, "Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde, toplumsal uzlaşımıza, dayanışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ancak Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nu kabul etmemişti. Bu gelişmeden 20 gün sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

ARIKAN: SİYASİ VE HUKUKİ SORUNLARI ELE ALDIK

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Arıkan, ziyaretin ardından yazılı açıklama yaptı. Demirtaş ile Edirne Cezaevi'nde bir araya geldiklerini, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Arıkan, "Kendisiyle, ülkemizin karşı karşıya kaldığı temel siyasi ve hukuki sorunları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içine sürüklenmek istendiği kutuplaşma ve kamplaşma iklimine karşı, diyalog zemininin her şart ve fırsatta canlı tutulması ve genişletilmesi gerektiği, adaletsizliklere son verecek geniş kapsamlı bir uzlaşı arayışının hayati değer taşıdığı konusunda ortak kanaatlere sahip olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettik."

"TÜRKİYE ARTIK GERİLİM VE ÇATIŞMA DİLİNDEN YORULDU"

Bu ülkeyi ve yarınlarımızı düşünen siyasetçiler olarak, adaleti, erdemi ve diyaloğu merkeze alan ortak paydalarımızı hızla genişletmek zorundayız. Türkiye artık günlük kısır çekişmelerden, gerilim ve çatışma dilinden yorulmuştur. Bugün, cesur, erdemli ve çözüm odaklı yaklaşımlara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu açıktır.

Sayın Demirtaş, ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik şahsiyettir. Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde, toplumsal uzlaşımıza, dayanışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

"KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİMİZ SÜRECEK"

Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, mahkemelerin kesinleşmiş bir hükmü olmadan yıllarca sürdürülen tutukluluklar, sadece adalete olan güveni zayıflatmakla kalmıyor, siyaset kurumuna olan güveni de zedeliyor. Son olarak, Sayın Demirtaş ile gerçekleştirdiğimiz bu insani ve siyasi temasların, karşılıklı görüş alışverişlerimizin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirtmek isterim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
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