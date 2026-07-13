Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası - Son Dakika
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Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

13.07.2026 10:31
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Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Deprem yardımlarının kişisel hesaplara aktarıldığı suçlamasıyla gözaltına alınan Haluk Levent'in bahis baronu Veysel Şahin ile ortak olduğu ve bahis şirketi olduğu öne sürüldü.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından dosyaya dair çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Deprem yardımlarının kişisel hesaplara aktarıldığı suçlamasıyla başlayan süreçte, ünlü ismin yasa dışı bahis baronlarıyla ortaklık kurduğu öne sürüldü.

Yardım faaliyetleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Levent ve bazı şüpheliler hakkındaki suçlamalar, hem dernek faaliyetlerini hem de yasa dışı bahis ağını kapsıyor.

Firari bahis baronu <a class='keyword-sd' href='/veysel-sahin/' title='Veysel Şahin'>Veysel Şahin</a> ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

SAVCILIĞIN DOSYASINDAKİ AĞIR SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yansıyan bilgilere göre Haluk Levent, "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama (Kara para aklama)", "Örgüt kurma ve yönetme", "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasındaki en vahim iddialardan birini ise deprem döneminde toplanan bağışların akıbeti oluşturuyor. İddiaya göre, özellikle deprem sürecinde Ahbap Derneği'ne yapılan yardımlar usulsüz bir şekilde şahsi banka hesaplarına transfer edildi.

Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

ÇARPICI "BAHİS BARONU" İDDİASI

Hukuki süreç devam ederken, peş peşe gelen iddialar soruşturmanın boyutunun çok daha derin olabileceğini gösteriyor. Gazeteci Sinan Burhan, Haluk Levent'in bahis baronu Veysel Şahin ile ortak olduğunu ifade etti.

Burhan, "Veysel Şahin ismindeki bahis baronu ile ortaklığı varmış. Ayrıca bana gelen bilgiye göre kendi bahis şirketi de varmış ve ünlü bir isimle de ortakmış." iddiasında bulundu.

Veysel Şahin, Haluk Levent, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası - Son Dakika

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