Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması - Son Dakika
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Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması
12.07.2026 14:40
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İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Geleceğe İz Bırak – Orman Buluşması”, Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı Mesire Alanı’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. Kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, basın mensupları ve vatandaşların bir araya geldiği etkinlikte, çevrenin korunması, Sıfır Atık Hareketi’nin yaygınlaştırılması ve ormanların gelecek nesillere aktarılmasına yönelik güçlü mesajlar verildi.

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde büyüyen çevre seferberliği, toplumun her kesimini doğayla buluşturan yeni bir etkinlikle devam etti. 

İstanbul Valiliği ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Geleceğe İz Bırak – Orman Buluşması”; çevre bilincinin güçlendirilmesi, Sıfır Atık Hareketi’nin yaygınlaştırılması, ormanların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerindeki mahallelerin muhtarları, STK temsilcileri, gönüllüler, basın mensupları, sosyal medya içerik üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Doğa yürüyüşünün ardından gerçekleştirilen protokol konuşmalarında; Sıfır Atık Hareketi’nin doğal kaynakların korunmasındaki önemi, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve bireysel sorumluluğun çevresel sürdürülebilirlik açısından taşıdığı kritik rol vurgulandı. 

Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

"İSTANBUL VALİLİĞİ İLE ÇEVRE ETKİNLİKLERİ DEVAM EDECEK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP 31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul Valiliği ile yürütülen çevre etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerindeki İstanbul Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık Forumu’nun ardından bu kez “Geleceğe İz Bırak – Orman Buluşması” kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Ağırbaş, doğal alanların korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, “İstanbul’umuzun yeşiline, mavisine sahip çıkıyoruz. Bu doğal güzellikler hepimizin. Gelecek nesillere bırakmak istiyorsak temiz tutmalı. İstanbul’un 39 ilçesinde hemşerilerimizle buluşmaya, çevre ve doğa odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi. Ağırbaş, İstanbul Valiliği’nin çevre çalışmalarına verdiği desteğe de vurgu yaparak, “Ne zaman şehrimize, çevremize ve doğamıza dair bir program yapmak istesek Sayın Valimiz bize liderlik ediyor. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin de selamlarını iletiyorum. Valiliğimizin desteğiyle hep birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı. 

Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

"ÇEVRE BİLİNCİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI SIFIR ATIK YAKLAŞIMININ TEMEL UNSURLARINDAN"

İstanbul Valisi Davut Gül ise Sıfır Atık anlayışının yalnızca evsel atıklarla sınırlı olmadığını, doğal kaynakların korunmasını da kapsadığını belirterek, “Sıfır Atık’ın ana mantığı israf etmemektir. Bunu yalnızca mutfağımızdaki ürünler ya da kullandığımız eşyalar olarak değerlendirmemek gerekir. Doğal kaynaklar da onun gibi. Eğer israf edersek, çevremizi koruyamazsak çocuklarımız gelecekte bugün yürüdüğümüz ormanları göremeyecek” diye konuştu. Ormanların korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının Sıfır Atık yaklaşımının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Gül, “Ormanların düzenli kullanılması, korunması ve yeni alanların ağaçlandırılması birbirini besleyen, Sıfır Atık anlayışına hizmet eden çalışmalardır. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde yürütülen çalışmalar bu yıl İstanbul’u Sıfır Atık’ın başkenti yaptı. İnşallah bu etkinlikler yalnızca belirli bir haftayla sınırlı kalmayacak, yıl boyunca sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

KATILIMCILAR, ÇEVREYE DUYARLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARINI UYGULAMALI DENEYİMLEDİ

Etkinlik kapsamında çocuklara yönelik çevre temalı etkinlikler, sıfır atık farkındalık uygulamaları, çevre temalı ekipman dağıtımları gerçekleştirildi. Düzenlenen faaliyetlerle katılımcılar, çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Belgrad Ormanı’nın doğal dokusunda gerçekleştirilen doğa yürüyüşü oldu. Katılımcılar yürüyüş boyunca doğayla iç içe vakit geçirirken, biyolojik çeşitliliğin korunması, ormanların temiz tutulması ve doğal yaşam alanlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Çevrenin Korunması Tüm Kesimlerin Ortak Sorumluluğu 

Organizasyon süresince gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarıyla çevrenin korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu mesajı öne çıktı. Çocuklardan ailelere, gönüllülerden kamu temsilcilerine kadar geniş bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Sıfır Atık Hareketi’nin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmesinin önemine vurgu yapıldı. “Geleceğe İz Bırak – Orman Buluşması”, doğa sevgisini güçlendiren, çevre bilincini artıran ve sürdürülebilir yaşam kültürünü destekleyen örnek bir sosyal sorumluluk organizasyonu olarak tamamlanırken; program sonunda verilen ortak mesajda, doğayı korumanın geleceği korumak olduğu, çevre için bugün atılan her bilinçli adımın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğu vurgulandı.   

Emine Erdoğan, Davut Gül, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması - Son Dakika

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