FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı - Son Dakika
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FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı

FETÖ\'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
13.07.2026 09:04
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İçişleri ve Adalet bakanlıklarının koordinasyonunda, terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı dev bir operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında işlem yapılırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir terör örgütünün devletimizin bekasına kastetmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Adalet ve İçişleri bakanlıkları, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir temizlik harekatı başlattı. Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, örgütün mahrem yapılanmasını hedef alan operasyonlarda 81 ilde toplam 968 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

BAKAN GÜRLEK'TEN "ARINMA SEFERBERLİĞİ" VURGUSU

Operasyonun duyurulmasının ardından detaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ile mücadelenin ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle sürdüğünün altını çizdi. Gürlek, "büyük arınma seferberliği" olarak nitelendirdiği operasyon için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır."

FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı

"15 TEMMUZ'U UNUTMADIK, EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Açıklamasında Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına da değinen Bakan Gürlek, kararlılık mesajlarını şu başlıklar altında özetledi:

"Hiçbir vesayet odağının veya terör örgütünün hukuk düzenine ve aziz milletin iradesine kastetmesine asla izin verilmeyeceği vurgulandı. Şehitlere Rahmet, Gazilere Minnet: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıla dikkat çekilerek, vatan, bayrak ve demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitler rahmetle, kahraman gaziler ise minnetle anıldı. Milli İrade Vurgusu: Şehitlerin emanetine, gazilerin fedakârlığına ve milletin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkılacağı belirtildi."

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Son Dakika Güncel FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı - Son Dakika

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