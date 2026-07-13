ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli - Son Dakika
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ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli

ABD\'li şirket açıkladı! Diyarbakır\'da Türkiye\'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
13.07.2026 13:17
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ABD'li enerji şirketi TransAtlantic Petroleum'ın Yönetim Kurulu Başkanı Malone Mitchell, Diyarbakır Havzası'nın uzun vadede günlük 250 bin varil petrol ve 25 milyon metreküpten fazla doğal gaz üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Mitchell, havzanın tam kapasiteye ulaşması halinde Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılayabileceğini ve ülkenin enerji arzına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

ABD'li enerji şirketi TransAtlantic Petroleum Yönetim Kurulu Başkanı Malone Mitchell, Diyarbakır Havzası'nın uzun vadede günlük 250 bin varil petrol ve 25 milyon metreküpten fazla doğal gaz üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Mitchell, havzanın Türkiye'nin petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 25'ini tek başına karşılayabileceğini belirtti.

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TransAtlantic Petroleum Yönetim Kurulu Başkanı Malone Mitchell, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve ABD'li Continental Resources ile birlikte Diyarbakır Havzası'nda yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mitchell, Türkiye'de büyük ölçekli konvansiyonel olmayan hidrokarbon kaynaklarına sahip iki önemli bölgenin bulunduğunu belirterek, bunların Diyarbakır ve Trakya havzaları olduğunu söyledi. Her iki bölgede de 18 yıldır faaliyet gösterdiklerini ifade eden Mitchell, Kuzey Amerika'da yaygın olarak kullanılan yatay sondaj ve üretim tecrübesini Türkiye'ye taşıdıklarını kaydetti.

BEŞ YILDA 25 SONDAJ KULESİ HEDEFİ

Diyarbakır Havzası'nın beklendiği şekilde gelişmesi halinde gelecek beş yıl içinde sahada yaklaşık 25 sondaj kulesinin faaliyet gösterebileceğini belirten Mitchell, yatay sondaj yöntemi sayesinde her kulenin dört ya da beş dikey kuyunun verimliliğine ulaşabileceğini söyledi.

Bu yöntemin daha az yüzey alanı kullanılarak yüksek üretim sağlanmasına imkân tanıyacağını ifade eden Mitchell, beş yıllık büyüme sürecinin ardından havzanın olgun üretim seviyesine ulaşabileceğini dile getirdi.

GÜNLÜK 250 BİN VARİL PETROL POTANSİYELİ

Mitchell, Diyarbakır Havzası'nın uzun vadede günlük 250 bin varil petrol üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, doğal gaz üretiminin ise günlük 25 milyon metreküpü aşabileceğini söyledi.

Doğal gaz üretiminin 25 ila 50 milyon metreküp seviyesine ulaşmasının Türkiye'nin iç talebinin önemli bir bölümünü karşılayabileceğini ifade eden Mitchell, üretimin büyük kısmının TPAO tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Türkiye'nin günlük ortalama petrol tüketiminin yaklaşık 1 milyon varil olduğu dikkate alındığında, Diyarbakır Havzası'nın tek başına ülkenin petrol ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayabilecek kapasiteye ulaşabileceği öngörülüyor.

"TÜRKİYE YATIRIMCILARA İSTİKRAR SUNUYOR"

Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefine de değinen Mitchell, ülkenin en büyük avantajının coğrafi konumu olduğunu söyledi. Türkiye'nin küresel enerji koridorlarının kesişim noktasında yer aldığını belirten Mitchell, enerji şirketlerinin artık yalnızca kaynak büyüklüğüne değil, siyasi ve ekonomik istikrara da önem verdiğini ifade etti.

Mitchell, "Türkiye belki bazı ülkeler kadar büyük enerji kaynaklarına sahip değil ancak yatırımcıların güvenebileceği bir istikrar sunuyor." dedi.

"DÜNYA ÇAPINDAKİ EN ÖNEMLİ FIRSATIMIZ"

TPAO ile kurdukları ortak girişimin şirketleri açısından büyük önem taşıdığını belirten Mitchell, işbirliğini dünya çapındaki en önemli fırsatlarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Mitchell, projenin yalnızca üretim açısından değil, yeni ortaklıkların önünü açması bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, TPAO ile ilişkilerini şirketlerinin en değerli işbirliklerinden biri olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

TPAO, TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources arasında Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla geçen yıl ortak girişim anlaşması imzalanmıştı. Proje kapsamında yerli iş gücünün eğitilmesi ve Türkiye'ye teknik bilgi aktarılması da hedefleniyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Diyarbakır ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Birol Kaya Birol Kaya:
    Cizre de neden aramıyorlar arasalar iyi sonuç alınacak. 0 0 Yanıtla
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