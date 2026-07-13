19 yaşındaki genç, 112 milyon liralık servetini çocukluk arkadaşına bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19 yaşındaki genç, 112 milyon liralık servetini çocukluk arkadaşına bıraktı

19 yaşındaki genç, 112 milyon liralık servetini çocukluk arkadaşına bıraktı
13.07.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Şanghay kentinde yaşayan 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, değeri yaklaşık 112 milyon TL olan 20 milyon yuanlık mal varlığını ailesi yerine çocukluk arkadaşına bırakacak şekilde resmi vasiyet hazırladı. Anne ve babasının yeniden evlenmesinin ardından kendisini yalnız hissettiğini belirten genç, başına bir şey gelmesi halinde servetinin anne ve babasının yeni eşlerine geçmesini istemediğini söyledi.

Çin'in Şanghay kentinde yaşayan ve soyadı Li olarak açıklanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, yaklaşık 20 milyon yuan (112 milyon TL) değerindeki dairesi ve birikimlerini çocukluk arkadaşına bırakacak şekilde noter onaylı vasiyet hazırladı.

South China Morning Post'un haberine göre söz konusu mal varlığı, anne ve babasının boşanıp yeniden evlenmesinin ardından kendisine devredildi.

KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Li, anne ve babasının yeniden evlenmesinin ardından kendisiyle yeterince ilgilenmediğini, bu nedenle aralarında duygusal bir bağ oluşmadığını söyledi.

Aynı zamanda ekstrem sporlarla ilgilendiğini ve hayatını riske attığını belirten genç, başına bir şey gelmesi halinde mal varlığının anne ve babasının yeni eşlerine geçmesini istemediğini ifade etti.

Bu nedenle en çok güvendiği çocukluk arkadaşını mirasçısı olarak belirlediğini açıkladı.

VASİYET RESMİ OLARAK KAYIT ALTINA ALINDI

Li'nin vasiyeti, Şanghay'daki Çin Vasiyet Kayıt Merkezi'nde noter huzurunda kayıt altına alındı.

Merkezin yetkilileri, vasiyette adı geçen kişinin mirası kabul etmek için 60 gün süresi bulunduğunu, bu süre içinde kabul edilmemesi halinde miras hakkından vazgeçilmiş sayılacağını belirtti.

GENÇLER ARASINDA YAYGINLAŞIYOR

Çin Vasiyet Kayıt Merkezi yetkilileri, son yıllarda vasiyet hazırlayan gençlerin sayısında dikkat çekici artış yaşandığını açıkladı.

Merkezin verilerine göre bugüne kadar 400 binden fazla vasiyet kayıt altına alınırken, 1980, 1990 ve 2000 sonrası doğanların vasiyet hazırlamaya giderek daha fazla ilgi gösterdiği ifade edildi.

Miras, Son Dakika

Son Dakika Çin 19 yaşındaki genç, 112 milyon liralık servetini çocukluk arkadaşına bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Adana’da vahşet: Dini nikahlı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti Adana'da vahşet: Dini nikahlı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu 7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

11:47
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
11:46
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Yalan söyleyenin Allah belasını versin
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Yalan söyleyenin Allah belasını versin
11:30
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
11:12
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 12:04:41. #7.13#
SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç, 112 milyon liralık servetini çocukluk arkadaşına bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.