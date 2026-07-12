15 Yaşındaki Nehir Usta Geleceğin Tamircilerini Yetiştiriyor

Hatay'da 7 yıl önce babasının oto tamir atölyesinde meslek öğrenmeye başlayan 15 yaşındaki Nehir Habiboğlu, yıllardır babasından öğrendiği birikimlerini iş yerindeki çıraklarına aktararak geleceğin ustalarını yetiştiriyor.

Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Nehir Habiboğlu, 7 yıldır oto tamircisi olan babası Güven Habiboğlu'nun yanında meslek öğreniyor. Babasın ait olan oto tamir atölyesinde bıkmadan ve usanmadan mesai yapan Nehir usta, babasından öğrendiği mesleğinde kendini geliştirmeyi sürdürüyor. İş yerine gelenlerin gözleriyle aradığı Nehir usta, tek başına araçların bakımını yapıp, şanzıman ve motor arızalarını giderebiliyor. Sabahtan öğlene kadar okula giden Habiboğlu, okul sonrasındaki çoğu zamanını babasının yanında çalışarak geçiriyor. Büyünce mekanik mühendisi olmak isteyen Nehir Habiboğlu, müşteriler tarafından da 'Nehir usta' olarak biliniyor. Oto tamir atölyesinin 'Prenses ustası' olan Nehir usta, 2 yıldır işyerindeki 5 çırağı oto bakıma dair her şeyi öğretiyor. Çıraklarına araç bakımından motor sökümüne kadar her şeyi öğretmeye çalışan Nehir usta, babasından yıllardır öğrendiği birikimlerini çıraklarına aktararak eğitim veriyor.

"Burada 5 çırağım var ve 2 yıldır beraber çalışıyoruz"

Okulların tatil olmasıyla birlikte babasına tam zamanlı olarak yardım etmeye başlayan Nehir Habiboğlu, "Ben 15 yaşındayım. Babamın sayesinde bu dereceye kadar geldim. Babamla şu an araçları tamir ediyoruz. Araçların şanzıman, motor, amortisör, balata ve bakımlarını yapıyoruz. Sabah 8'de geliyoruz ve akşam da 7'de mesaimiz bitiyor. Bir sürü araçlar geliyor ve bazıları şanzıman arızası geliyor. O yüzden şanzıman beyinlerinde sıkıntı çıkabiliyor. Motor aksanından yağ akıntıları arızası, bakım içinde geliyorlar. Çıraklara ben eğitim veriyorum. Babamla birlikte elemanlarımı geliştirmek için çabalıyoruz. Babamın bana öğrettiği bilgileri elemanlarıma göstermeye çalışıyorum. Burada 5 çırağım var ve 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Az da olsa benim seviyeme biraz ulaştılar. Şimdiye kadar çok güzel gittiğimi düşünüyorum. Dükkanı ve işi seviyorum. Babamın verdiği destek beni gururlandırıyor. Elemanlarıma gösterdiğimde de ben gururlanıyorum. Elemanlarım da gururlanıyor. Hedefim 6 yıl sonra kendime büyük bir dükkan açmak. İş yerimi açıp kendim gibi kız arkadaşlarımı çalıştırmak istiyorum. Onlar sayesinde iş yerimi yükseltmek istiyorum. Arkadaşlarım beni çağırıyor ama ilk önceliğim iş oluyor. Arkadaşlarımla sonradan da buluşabilirim ama işi bırakamam. Ben 9. sınıfa giriyorum ve MESEM öğrencisiyim. Tatil günlerinde de boş zamanlarımda babamın yanına geliyorum. Kuzuyu bıraktık yerine çıraklar aldık. Elemanlarım çok iyi gidiyor. Müşterilere nasıl hitap edileceğini biliyorlar ve işi öğreniyorlar. Bu iş zor olabilir ama her zoru aşmak da gerekir. Ben o zoru aşacağıma eminim" dedi.

"Kızın Türkiye'de onun gibi iş yeri sahibi olan kadın arkadaşları örnek alaraktan iş yeri sahibi olmasını temenni ederim"

Kızının Türkiye'nin önde gelen iş kadınları gibi olmasını isteyen ve gereken desteği vereceğini söyleyen Güven Habiboğlu, "Kızım Nehir'de, 7 önce böyle bir heves gördüm ve sonra yanıma almaya karar verdim. Okul dönemlerinde okula gidip öğleden sonra okul çıkışında da yanıma geldi. Okul tatillerinde de 24 saatini benimle geçiriyor Kız arkadaşları onu gezmeye çağırdıklarında da benim işim var. Önce işim sizinle ancak pazar günleri buluşabilirim diyor. Nehir zamanla derece derece yükseldi. Allah'ıma çok şükür olsun. Şu an araçların bakımını, bilgisayarlı arıza tespitini ve her şeyini yapma kapasite sahip bir kızım oldu. Şu an 5 stajyerimiz var ve bu konuda çok rahatım. Bütün stajyerlerin bilgileri öğrenmeleri için Nehir Usta gereken bütün dersleri kendi veriyor. Araç üstünde hem ders hem de pratik olarak ders veriyor. Kendi çalışırken araçların üzerinde elemanları parçaların adlarını tek tek söyleyerek, nasıl söküleceğini, nasıl temizlik yapılacağı ve nasıl takılacağını gösteriyor. Sadece gelen müşteriyle ilgileniyorum. Başka bir şey yapmıyorum. İş yeri açma fikrine bütün kalbimle destek çıkıyorum. Türkiye'de onun gibi iş yeri sahibi olan kadın arkadaşları örnek alaraktan iş yeri sahibi olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.

"Nehir usta geldikten sonra bütün elemanlarla birlikte çalışıyoruz ve işi öğrenmeye çalışıyoruz"

Nehir usta sayesinde araç bakımına dair her şeyi öğrendiğini söyleyen çırak Demir Tezci, "Sabah ilk önce işyerini açtıktan sonra takımları temizliyoruz ve diziyoruz. Nehir ustanın gelmesini bekliyoruz. Nehir usta geldikten sonra bütün elemanlarla birlikte çalışıyoruz. Nehir ustanın yanında işi öğrenmeye çalışıyoruz. Haftada 5 gün buraya gelip stajyerlik yapıyoruz. Nehir ustayla birlikte 2 yıldır çalışıyoruz. Burada şanzıman sökmeyi ve takmayı, motor sökümü ve her şeyi öğreniyoruz. Bu işi yaptığım için mutluyum ve ileride kendi işyerimi açmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY