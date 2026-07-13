Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu - Son Dakika
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Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu

13.07.2026 12:28
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent'in kaçış güzergahı ve operasyonun perde arkası ortaya çıktı. Hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını İstanbul Havalimanı'nda öğrenen Levent'in, Almanya'ya uçamayınca rotasını Bursa'daki bir TIR garajına çevirdiği ve İzmir üzerinden yatla yurt dışına kaçmayı planladığı tespit edildi.

Türkiye'nin gündemine oturan Ahbap Derneği ve Haluk Levent soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "örgüt üyeliği" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alınan Levent'in, uzun süredir savcılık tarafından teknik ve fiziki takip altında olduğu öğrenildi.

DÜĞMEYE BASTIRAN GELİŞME: İPTAL EDİLEN KONSER

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, Başsavcılık tarafından büyük bir gizlilikle yürütülen soruşturmada operasyonun öne çekilmesine neden olan kritik bir olay yaşandı.

Haluk Levent'in 17 Temmuz Cuma günü İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirmesi planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan konseri, hiçbir gerekçe gösterilmeden aniden iptal edildi. Bilet satışlarının durdurulması ve esrarengiz iptal kararı üzerine savcılık makamları şüphelenerek ünlü ismi yakın takibe aldı ve hakkında hızla yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkartıldı.

Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu

ALMANYA PLANI BOZULDU, ROTA TIR GARAJINA DÖNDÜ

Karardan habersiz olan Haluk Levent, Almanya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gitti. Ancak burada hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu öğrenince kaçış planında acil bir değişikliğe gitti.

Havalimanından ayrılarak Yalova üzerinden Bursa'ya geçen Levent, bir TIR parkına saklandı. Soruşturma birimlerinin adım adım izlediği kaçış planının detayları ise dikkat çekiciydi. Levent'in Bursa'daki garajdan bir TIR'a binerek gizlice İzmir'e geçmeyi planladığı saptandı. İzmir'e ulaştıktan sonra önceden ayarlanmış bir yatla deniz yolu üzerinden Türkiye'den kaçış yapacağı belirlendi. Ekipler, planın bu aşamasında harekete geçerek Haluk Levent'i Bursa'daki TIR parkında kıskıvrak gözaltına aldı.

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Haluk Levent, Güncel, Gündem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Gündem Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    Sen atatürkçüsün Haluk abi ne yaparsan yap merkepler her zaman senin yanında 5 4 Yanıtla
  • buyukcem74@gmail.com [email protected]:
    Hayret millet nasıl kaçıyor, sınırlarımızı daha güvenli hale getirin lütfenn! 0 1 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    bir insan bu kadar paranın kölesi olur mu be 0 0 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    kumar böyle bir illet işte insana herşeyi yaptırıyor malesef 0 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Akıl çok büyük bir nimet 0 0 Yanıtla
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