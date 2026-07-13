Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor - Son Dakika
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Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

13.07.2026 10:47
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından, geçen yıl açıklanan "Türkiye’nin En Çok Güvenilen 20 Ünlüsü" araştırması yeniden gündeme geldi. Hazırlanan listede Haluk Levent yüzde 60,9'luk oranla üst üste altıncı kez Türkiye'nin en güvenilen ünlüsü seçilmişti. Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkarken, bir dönem güven endeksinin zirvesinde yer alan Haluk Levent'in ismi bu kez farklı bir gündemle öne çıktı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, geçen yıl açıklanan "Türkiye’nin En Çok Güvenilen 20 Ünlüsü" araştırması yeniden gündeme geldi. Araştırmada Levent, yüzde 60,9'luk oranla üst üste altıncı kez Türkiye'nin en güvenilen ünlüsü seçilmişti.

GÖZALTI SONRASI DİKKATLER O ARAŞTIRMAYA ÇEVRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında işlem başlatılırken, soruşturma dosyasına ilişkin yeni detaylar da peş peşe ortaya çıktı. Dosyada yüksek tutarlı para transferleri, senetler, taşınmaz devirleri ve dijital materyallerde yer alan yazışmalara ilişkin incelemelerin sürdüğü açıklandı.

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in danışmanlığını yaptığı belirtilen avukat Ece Güner de gözaltına alınırken, operasyon kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

6 YIL ÜST ÜSTE ZİRVEDE YER ALMIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler geçen yıl açıklanan "Türkiye’nin En Çok Güvenilen 20 Ünlüsü" araştırmasına çevrildi.

Hazırlanan araştırmada, ürün ve marka tavsiyesinde en güvenilir bulunan ünlüler belirlenmişti. 12 ilde bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmada Haluk Levent, yüzde 60,9 ile üst üste altıncı kez Türkiye'nin en güvenilen ünlüsü olmuştu.

Levent'i yüzde 54 ile Kenan İmirzalıoğlu, yüzde 49,5 ile Müge Anlı takip ederken, Şener Şen ve Tarkan ilk beşte yer almıştı.

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

GÜVEN ORANI YILLAR İÇİNDE ARTTI

Araştırmada, ünlülerin ürün ve hizmet tavsiyelerine duyulan güvenin 2017'de yüzde 28,8 seviyesindeyken 2025'te yüzde 39,3'e yükseldiği belirtilmişti.

Ünlülerin genel güvenilirlik oranı ise aynı dönemde yüzde 31,2'den 40,3'e çıktı. Araştırmada ayrıca sosyal medyada sessiz kalan ünlülerin kamuoyu nezdinde puan kaybettiği değerlendirmesine de yer verilmişti.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Araştırmada Tarkan sekiz sıra yükselerek ilk beşe girerken, Murat Yıldırım, Ali Sunal, Tolga Çevik, Demet Evgar ve Tolga Sarıtaş ilk kez listeye girmeyi başarmıştı.

Ancak soruşturma kapsamında Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından, kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri de uzun yıllar zirvesinde yer aldığı bu güven araştırması oldu.

Haluk Levent, Türkiye, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Adam açıkça bir dernek altında para toplamış konut yapacam diye aradan kaç yıl geçmiş devlet şimdiye kadar nerdeymis sormamismi siz bu kadar para topladiniz ama ortada bir icratiniz yok ne yaptınız diye 7 5 Yanıtla
  • Suat Berk Suat Berk:
    Yaw kardeşim bir insana güvenip nasıl büyük paralar veriyorsunuz adam sanatçı diye herkes güvendi.kimseye güvenme... 6 0 Yanıtla
  • fuatsaglam2121@gmail.com [email protected]:
    Haluk Levent'in Bakü'de kumar oynadığını söylediği için tartışıp 2 senedir arkadaşımla küsüm, eğer haklı çıkarsa gidip özür dileyeceğim 5 0 Yanıtla
  • Tscherkes Schamil Tscherkes Schamil:
    nato öncesi gündem sirk maymunu deniz, nato sonrası gündem popçu ama ne alakaysa yardımsever haluk. peki küreselciler türkiyeden ne istedi ne aldıda bu kadar gündem oyunu döndü??? 0 5 Yanıtla
  • OOO OOO:
    İzmirli vatandaştan paraları toplanan İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem konutları ne oldu sahi, yapılmış mı ? 1 0 Yanıtla
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