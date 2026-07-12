ABD yine İran'ı vuruyor, hedefte Keşm Adası ve Bender Abbas var - Son Dakika
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ABD yine İran'ı vuruyor, hedefte Keşm Adası ve Bender Abbas var

12.07.2026 19:38
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ABD ordusu, akşam saatlerinde İran topraklarına yönelik geniş çaplı bir hava harekatı başlattı. İran’ın güney sahillerindeki kritik Keşm Adası ile Bender Abbas liman kenti Amerikan savaş uçakları tarafından yoğun ateş altına alınırken, Tahran yönetimi de bu hamleye Kuveyt’teki ABD üssünü vurarak karşılık verdi.

Orta Doğu'da gerilim yeniden had safhaya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu, İran’ın güneyinde stratejik öneme sahip Keşm Adası ve Bender Abbas liman bölgesine yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlattı. 

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, askeri üsler ve lojistik noktalar savaş uçakları tarafından yoğun ateş altına alındı. 

ABD yine İran'ı vuruyor, hedefte Keşm Adası ve Bender Abbas var

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SAVAŞ UÇAKLARI HAREKETLİLİĞİ 

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından koordine edilen operasyon kapsamında, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki füze ve insansız hava aracı (İHA) tesislerinin hedef alındığı bildirildi. Yerel kaynaklar, Bender Abbas kentinde ve Keşm Adası'nda ardı ardına şiddetli patlama seslerinin yükseldiğini ve bölgeden yoğun dumanlar çıktığını aktardı. 

 İRAN'DAN MİSİLLEME: KUVEYT'TEKİ ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI

ABD'nin saldırılarına İran kanadından jet hızıyla karşılık geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırılara misilleme olarak Kuveyt başta olmak üzere bölgede Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu askeri üslere yönelik füze ve kamikaze dronlarla saldırı düzenlediğini duyurdu.  Üç balistik füzenin, ABD’ye ait ATACMS karadan karaya füze sistemlerini doğrudan vurduğu bildiriliyor. 

ABD yine İran'ı vuruyor, hedefte Keşm Adası ve Bender Abbas var

KEŞM NEDEN ÖNEMLİ?

Keşm Adas Hürmüz Boğazı'ndaki kritik konumuyla küresel enerji güvenliğinin merkezinde yer alıyor. Askeri açıdan "batırılamaz uçak gemisi" olarak görülen ada, barındırdığı yeraltı sığınakları, füze sistemleri ve deniz üsleriyle İran'ın deniz savunma stratejisinin kalbi olarak kabul ediliyor. 

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Son Dakika ABD ABD yine İran'ı vuruyor, hedefte Keşm Adası ve Bender Abbas var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Şerduvan sevinsin 0 0 Yanıtla
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