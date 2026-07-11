Beykoz Belediyesi personelinden örnek davranış: Plajda bulduğu altın dolu keseyi sahibine teslim etti

Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Nursen Helva, görevli olduğu Elmasburnu Plajı'nda yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası dolu bir kese buldu. Helva, bulduğu keseyi emniyet güçlerine teslim ederek örnek bir davranışa imza atarken, "Helal olmayan bir parayı yolda ya da herhangi bir yerde buldukları zaman, benim gibi örnek bir davranışta bulunup emniyet güçlerine teslim etsinler" dedi.

Beykoz Elmasburnu Plajı'nda temizlik mesaisini yürüten Nursen Helva, çöpleri topladığı sırada kumların arasında bir cisim fark etti. Kumun içine gömülmüş ve sadece üst kısmı görünen cismi merak ederek eliyle çıkaran Helva, siyah renkli küçük bir altın kesesiyle karşılaştı. Keseyi açtığında içinde Türk Lirası olduğunu gören ve ağırlığından içinde altın bulunduğunu hisseden belediye personeli, durumu hemen Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü'ne bildirdi. Kesenin fotoğraflarını çekerek amirlerine bilgi veren Helva, müdürünün "Şefinle birlikte emniyet birimine git, tutanak karşılığında teslim et" talimatı üzerine vakit kaybetmeden karakola başvurdu.

Kese içerisinde yapılan incelemede yaklaşık 80 gram altın, 1 çeyrek altın, 100 dolar ve 400 TL nakit para olduğu tespit edildi. Bulunan ziynet eşyaları, Nursen Helva ve şefi tarafından tutanak karşılığında emniyet güçlerine teslim edildi. Olayın ardından plajda içinde altınlarının olduğu keseyi kaybettiğini belirterek karakola ihbarda bulunan bir kadın ile keseyi bulan belediye personeli Helva bir araya getirildi. Yapılan kontrollerin ardından altınların sahibinin ihbarda bulunan kadın olduğu kesinleşti ve kayıp kese eksiksiz bir şekilde sahibine ulaştırıldı.

"Karakolda konuştuk, bana sarıldı, teşekkür etti, 'Kızım hakkını helal et' dedi"

Yaşanan süreçten büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden Nursen Helva, olayı şu sözlerle anlattı:

"O gün ben burada görevliydim, görev yerim Elmasburnu'ydu. Çöp toplarken yerde siyah bir kese olduğunu görüp aldım. Sonra baktım ki içinde altın ve para vardı. 80 gram altın, bir çeyrek, 100 dolar ve 400 TL gibi bir para bulunuyordu. Ben bunları aldım ve fotoğraflarını çekerek Temizlik İşleri Müdürümüze bildirdim. Müdürümüz bana, 'Şefinle git, altınları emniyet birimine teslim edip tutanak altına alın' telkininde bulundu. Biz de vatandaşlık görevimizi, insanlık görevimizi yaptık. Parayı teslim ettik karakola, tutanak altına alındı. Daha sonra oraya bir bayan geldi, ihbarda bulunmuş, 'Altınım kayboldu' diye. Sonra altınların sahibinin bu bayanın olduğunu tespit ettiler ve altınlar sahibine ulaştı. Bu tabii ki çok güzel ve benim için mutluluk verici bir şey. Karakolda konuştuk, bana sarıldı, teşekkür etti, 'Kızım hakkını helal et' dedi. Onlar da çok mahcup olmuşlar kaybettikleri için, o da altınların oğlunun olduğunu söyledi çünkü emanetmiş. Biz teslim ettik, mutlu olduk ve gururlandık. Helal olmayan bir parayı yolda ya da herhangi bir yerde buldukları zaman, benim gibi örnek bir davranışta bulunup emniyet güçlerine teslim etsinler." - İSTANBUL