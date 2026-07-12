Beşiktaş'ta Trossard'ın transferi tamam! İşte ödenecek bonservis bedeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta Trossard'ın transferi tamam! İşte ödenecek bonservis bedeli

Beşiktaş\'ta Trossard\'ın transferi tamam! İşte ödenecek bonservis bedeli
12.07.2026 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ın transferi için önemli bir aşamayı geride bıraktı. Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldızın temsilcileriyle İstanbul'da yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Kara Kartal, bu transfer için Arsenal'e 20 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, transfer piyasasında büyük bir hamleye hazırlanıyor. 

TROSSARD'DA MUTLU SON 

Siyah-beyazlılar, Premier Lig devi Arsenal’de forma giyen Belçikalı hücum oyuncusu Leandro Trossard’ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş yönetimi, deneyimli futbolcunun menajeriyle İstanbul’da önemli bir zirve gerçekleştirdi. Son derece pozitif bir havada geçen bu görüşmede taraflar, 3+1 yıllık bir kontrat süresi üzerinde prensip anlaşmasına vardı.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Haberde, siyah-beyazlıların 31 yaşındaki yıldızın bu transferinde kulübü Arsenal'e 20 milyon Euro bonservis ödeyeceği dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli sol kanat kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon Arsenal'de tüm kulvalarda 50 maça çıktı ve 8 gol, 11 asistle oynadı.

Arsenal FC, İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Trossard'ın transferi tamam! İşte ödenecek bonservis bedeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan MYK’ya İl Gezisi Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya İl Gezisi Talimatı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı 7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı
Bahamalar’da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti Bahamalar'da uçak düştü: 10 kişi hayatını kaybetti
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: “Gözün aydın“ diyerek müjdeyi verdiler 40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: "Gözün aydın" diyerek müjdeyi verdiler
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Ankara’nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar Ankara'nın derelerinde günde 20 grama kadar altın buluyorlar
Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı Yargıtay’dan emsal karar Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı! Yargıtay'dan emsal karar

19:13
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor
FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor
18:58
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
18:50
Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi
Transfer olalı henüz 26 gün olmuştu: Sürpriz kararla takımdan gönderildi
18:29
Haluk Levent’ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun
17:30
İsrail, Gazze’yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
16:47
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş
16:32
990 milyon TL’lik bahis İşte Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar
990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 20:03:05. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Trossard'ın transferi tamam! İşte ödenecek bonservis bedeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.