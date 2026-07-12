Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, transfer piyasasında büyük bir hamleye hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Premier Lig devi Arsenal’de forma giyen Belçikalı hücum oyuncusu Leandro Trossard’ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş yönetimi, deneyimli futbolcunun menajeriyle İstanbul’da önemli bir zirve gerçekleştirdi. Son derece pozitif bir havada geçen bu görüşmede taraflar, 3+1 yıllık bir kontrat süresi üzerinde prensip anlaşmasına vardı.
Haberde, siyah-beyazlıların 31 yaşındaki yıldızın bu transferinde kulübü Arsenal'e 20 milyon Euro bonservis ödeyeceği dile getirildi.
Deneyimli sol kanat kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon Arsenal'de tüm kulvalarda 50 maça çıktı ve 8 gol, 11 asistle oynadı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Trossard'ın transferi tamam! İşte ödenecek bonservis bedeli - Son Dakika
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