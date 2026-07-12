Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı

Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı
12.07.2026 19:56
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı açıklandı. Alimpijevic, 2027-2028 sezonu sonuna kadar takımın başında olacak.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic'in merakla beklenen geleceği belli oldu.

ALIMPIJEVIC İLE 2 YIL DAHA DEVAM

Beşiktaş, takıma geldiği günden bu yana büyük bir ivme kazandıran Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı

''ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ''

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam! 2023-2024 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inandığımız başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı - Son Dakika

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