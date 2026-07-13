Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
13.07.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merhum BBP Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı belgeler ortaya çıktı. Kazanın yaşandığı değerlendirilen saatlerde bölgede 2 F-16 ve 1 F-4 savaş uçağının uçuş yaptığı görüntüler radar kayıtlarına yansırken, dönemin istihbarattan sorumlu emniyet amirinin geçtiği notta Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu yaşadığı, bilgisi yer aldı. Ayrıca helikopterdeki önemli cihazların söküldüğü de tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 2009 yılında hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi.

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye Olmak" ile "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde bulunduğunun belirlendiği, Ankara merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 27 şüphelinin adreslerine yönelik 13 Temmuz 2026 günü saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Operasyon kapsamında 25 şüphelinin yakalandığı bildirilirken, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunmaları nedeniyle yakalanamadıkları, söz konusu şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

F-16'LAR KAZA BÖLGESİNDE UÇMUŞ

Soruşturmaya ilişkin çarpıcı belgeler ortaya çıktı. Kazanın gerçekleştiği değerlendirilen saat aralığında iki F-16 ve bir F-4 uçağının olay mahalli yakınlarında uçuşlar gerçekleştirdiği belirlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

"MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN AYAĞI KIRIK, ÖLMEDİ"

Dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri D.Ö.'nün emniyete geçtiği bilgi notunda da çarpıcı detaylar yer aldı. Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu, ölü olmadığı notta belirtildi.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

HELİKOPTERDEKİ ÖNEMLİ CİHAZLARI SÖKMÜŞLER

Helikopter düştükten sonra bir grup askerin görevli olmadıkları halde kaza yerine gittikleri, GPS ve karakutu gibi helikopterdeki önemli cihazları söktüğü belgelerle kanıtlandı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Sivil kaza kırım ekibinin hazırladığı 31.03.2009 tarihli ilk tutanağında, helikopterdeki cihazların söküldüğü bilgisi yer alırken, 15.04.2009 tarihli ikinci tutanakta ise yağışlı hava nedeniyle cihazların hemen alınması gerektiğinin belirtildiği görüldü.

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Helikopter, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Muhsin Yazıcıoğlu Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası İki kişi tutuklandı Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı
Greenwood’un lüks evindeki iki komşusu bile belli İşte o isimler Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler
113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi 113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi
Los Angeles’te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi evlerinde ölü bulundu Los Angeles'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi evlerinde ölü bulundu
Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti
Bakan Bak’tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek Bakan Bak'tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek
Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı Tek tokatla nakavt oldu Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Macaristan Başbakanı Magyar’ın Antalya tatili bitti, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi Macaristan Başbakanı Magyar'ın Antalya tatili bitti, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi
Atilla Taş’tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
Sörloth’un başı büyük dertte Atamadığı pas yüzünden 100 binden fazla küfürlü hakaret aldı Sörloth'un başı büyük dertte! Atamadığı pas yüzünden 100 binden fazla küfürlü hakaret aldı

18:03
Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu’nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor
Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor
17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 18:06:10. #7.13#
SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.