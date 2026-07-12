Macaristan Başbakanı Magyar\'ın Antalya tatili bitti, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi

Türkiye’de düzenlenen 2 günlük NATO Zirvesi’ne katılmak üzere ülkemize gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, resmi programlarının ardından Türkiye turunu tatille taçlandırdı. Zirve öncesinde İstanbul’da geniş bir kültür turu atan ve ardından Kocaeli’ne geçerek Macar tarihinin efsanevi liderlerinden Tökeli İmre adına oluşturulan Tökeli İmre Anı Evi’ni ziyaret eden Magyar, Türkiye’ye olan hayranlığını gizlemedi.

Resmi görüşmelerin tamamlanmasının ardından ülkesine dönmek yerine Türkiye’de kalan Macar Başbakan, 2 oğluyla birlikte tatil rotasını turizmin başkenti Antalya’ya çevirdi. 4 günlük tatilde geçirdiği eğlenceli anları bir klipte toplayan Magyar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

HEM EĞLENDİ HEM ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Yayımlanan renkli klipte Macaristan Başbakanı Peter Magyar’ın Antalya sahillerinde enerji depoladığı görüldü. Denizde jet-ski kullanan, çocuklarıyla birlikte su kaydırağından kayarak eğlenen ve elinde terlikleriyle kumsalda yürüyen Magyar’ın samimi halleri kısa sürede büyük ilgi topladı.

Tatilinin sosyal medyada gündem olması ve bazı eleştirileri de beraberinde getirmesi üzerine Başbakan Magyar, paylaştığı klibin altına net bir not düşerek, “Çocuklarımla birlikte Türkiye’de, masrafları tamamen kendim karşılayarak uzun bir hafta sonu geçirdim.” mesajı paylaştı, ancak tatilin tam harcama tutarı kamuoyu ile paylaşılmadı.

Öte yandan Magyar Başbakanlık bütçesini kullanmayı reddederek askeri uçak yerine ticari havayollarını tercih ettiğini de açıkladı.

TÜRKİYE SEVGİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Hem tarihi bağlara olan saygısı hem de Türkiye'nin doğal güzelliklerine olan ilgisiyle dikkat çeken Peter Magyar, bu hamlesiyle diplomatik temasların ötesinde, Türkiye'nin bir aile tatili destinasyonu olarak öne çıkmasını sağladı.