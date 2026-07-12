Los Angeles\'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi evlerinde ölü bulundu

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan Türk çiftin evinde yaşanan trajedi, hem Türkiye'de hem de ABD'de büyük üzüntü yarattı. Westwood semtindeki evlerinden silah sesleri gelmesi üzerine adrese giden polis ekipleri, 8,5 aylık hamile Gül Çamdeviren Erdoğan ile eşi Aytaç Erdoğan'ı yaşamını yitirmiş halde buldu. Anne karnındaki bebeğin de kurtarılamadığı olayla ilgili soruşturma cinayet-intihar ihtimali üzerinde yoğunlaştırıldı.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekipleri, Westwood'daki Holmby Avenue üzerinde bulunan bir evden silah sesleri geldiği yönündeki ihbar üzerine adrese sevk edildi. Eve giren ekipler, Gül Çamdeviren Erdoğan ile eşi Aytaç Erdoğan'ı silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 8,5 aylık hamile olan Gül Çamdeviren Erdoğan'ın karnındaki bebeğin de kurtarılamadığı açıklandı.

KOMŞULAR ŞOKTA: GÜNLER ÖNCE BABY SHOWER YAPMIŞLARDI

Los Angeles Times'in haberine göre, mahalle sakinleri, çiftin kısa süre önce dünyaya gelmesi beklenen bebekleri için 4 Temmuz'da bir "baby shower" kutlaması düzenlediğini anlattı. Komşular, Gül ve Aytaç Erdoğan çiftini mutlu ve uyumlu bir aile olarak tanıdıklarını belirterek yaşananlara inanamadıklarını ifade etti.

CİNAYET-İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

LAPD tarafından yürütülen soruşturmada ilk bulguların, Aytaç Erdoğan'ın önce hamile eşini silahla vurduğu, ardından aynı silahla yaşamına son verdiğini gösterdiği ifade edildi.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin adli tıp incelemeleri, balistik raporları ve kriminal delillerin değerlendirilmesinin ardından netlik kazanacağını vurguladı.

ÇİFTİN SON GÜNLERİ İNCELENİYOR

Dedektifler, olay yerinde uzun süre delil toplarken çiftin son dönemdeki telefon kayıtları, iletişim trafiği ve olay öncesindeki hareketlerini de mercek altına aldı. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtilirken, olayın arka planını aydınlatacak yeni bulguların araştırıldığı bildirildi.

BAŞKONSOLOSLUK SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu'nun da süreci yakından takip ettiği öğrenildi. Yetkililerin, aileyi tanıyan veya soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgiye sahip kişilerin yerel emniyet birimleri ya da Başkonsolosluk ile iletişime geçmesini istediği belirtildi.