113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi - Son Dakika
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113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi

12.07.2026 21:13
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Fransa'da aşırı sıcaklardan ötürü 113 yıldır yapılan Fransa Bisiklet Turu'nun parkuru 30 kilometre kısaltıldı.

Fransa’da etkisini gösteren aşırı sıcak dalgası, spor dünyasını da vurdu. 

AŞIRI SICAKLAR FRANSA BİSİKLET TURU'NU DA VURDU

Bu yıl 113. kez düzenlenen dünyaca ünlü Fransa Bisiklet Turu (Tour de France), sporcu sağlığını korumak amacıyla tarihi bir kararla karşı karşıya kaldı. Yetkililer, termometrelerin tehlikeli seviyelere ulaşması üzerine yarışın kritik etaplarından birini 30 kilometre kısaltma kararı aldı.

113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi

Asırlık gelenekselliğe sahip organizasyonda nadiren görülen bu zorunlu değişiklik, hem bisikletçileri hem de parkur planlarını etkiledi. Uzmanlar, aşırı dehidrasyon (aşırı sıvı kaybı) ve sıcak çarpması riskine karşı bu adımın kaçınılmaz olduğunu belirtirken, takımlar yeni stratejiler üzerinde çalışmaya başladı.

Fransa, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Habere bak 30 km kısaldı bu metinleri yazarken yayın öncesi kontrol eden yok sanırım haberde daha önceki parkur uzunluğu neden yazılmaz önemli bir ayrıntı. 0 0 Yanıtla
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