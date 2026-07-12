113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi

Fransa’da etkisini gösteren aşırı sıcak dalgası, spor dünyasını da vurdu.

AŞIRI SICAKLAR FRANSA BİSİKLET TURU'NU DA VURDU

Bu yıl 113. kez düzenlenen dünyaca ünlü Fransa Bisiklet Turu (Tour de France), sporcu sağlığını korumak amacıyla tarihi bir kararla karşı karşıya kaldı. Yetkililer, termometrelerin tehlikeli seviyelere ulaşması üzerine yarışın kritik etaplarından birini 30 kilometre kısaltma kararı aldı.

Asırlık gelenekselliğe sahip organizasyonda nadiren görülen bu zorunlu değişiklik, hem bisikletçileri hem de parkur planlarını etkiledi. Uzmanlar, aşırı dehidrasyon (aşırı sıvı kaybı) ve sıcak çarpması riskine karşı bu adımın kaçınılmaz olduğunu belirtirken, takımlar yeni stratejiler üzerinde çalışmaya başladı.