Sıcak hava dalgası Avrupa'yı fena vurdu! Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) destekli EuroMOMO ağı tarafından yayımlanan verilere göre, 22-28 Haziran tarihleri arasında Avrupa'da 10 bin 650 fazla ölüm kaydedildi.

Verilere göre ölümlerin 9 binden fazlası 65 yaş ve üzerindeki kişilerde meydana geldi. Uzmanlar, aşırı sıcakların sıcak çarpmasına neden olmasının yanı sıra kalp ve solunum yolu hastalıklarını ağırlaştırarak ölüm riskini artırdığına dikkat çekti.

"BUNU SICAKTAN BAŞKA BİR ŞEY AÇIKLAYAMAZ"

EuroMOMO'nun çalışmalarını yürüten Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Başhekimi Lasse Vestergaard, yılın bu döneminde bu kadar yüksek ölüm sayısının olağan olmadığını belirtti.

Reuters'ın haberine göre Vestergaard, "Bu kadar yüksek fazla ölümü aşırı sıcaklar dışında başka bir nedenle açıklamak çok zor." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK FRANSA VE BELÇİKA ETKİLENDİ

EuroMOMO, ülke bazında ölüm sayılarını paylaşmasa da Haziran ayının son haftasında "çok yüksek fazla ölüm" kaydedilen iki ülkenin Fransa ve Belçika olduğunu açıkladı.

Belçika Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano ise ülkedeki fazla ölüm oranının 2000 yılından bu yana yaşanan sıcak hava dalgaları içerisindeki en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

İNGİLTERE'DE 2 BİN 700 KİŞİ SICAKTAN ÖLDÜ

Pazartesi günü yayımlanan ayrı bir bilimsel araştırmaya göre ise yalnızca İngiltere ve Galler'de mayıs ve haziran aylarındaki sıcak hava dalgalarında yaklaşık 2 bin 700 kişi sıcaklığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi.

Imperial College London, İngiltere Meteoroloji Kurumu ve London School of Hygiene & Tropical Medicine tarafından hazırlanan çalışmada, bu ölümlerin yüzde 42'sinin küresel ısınmanın sıcak hava dalgalarını daha şiddetli hale getirmesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYARISI

Bilim insanları, haziran sonunda yaşanan rekor sıcak hava dalgasının insan kaynaklı iklim değişikliği olmadan neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı.

Aşırı sıcakların elektrik kesintilerine, okulların kapanmasına ve Fransa, İspanya ile İngiltere'de sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden olduğu belirtilirken, uzmanlar benzer sıcak hava dalgalarının gelecekte daha sık ve daha şiddetli yaşanabileceği uyarısında bulundu.