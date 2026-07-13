Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü - Son Dakika
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Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü

13.07.2026 09:53
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ABD ile İran arasında tırmanan gerilimde savaşta bir ilk yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son operasyonda ilk kez tek yönlü taarruz amaçlı denizüstü insansız araçları (İDA) kullandığını açıkladı. Yeni nesil deniz ve hava dronlarının da görev aldığı operasyonun ardından Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik daha da artarken, bölgedeki tansiyon yeniden zirveye çıktı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a yönelik gerçekleştirilen son operasyonda savaş uçakları ve savaş gemilerinin yanı sıra ilk kez tek yönlü taarruz amaçlı denizüstü insansız araçları (İDA) ile hava dronlarının kullanıldığını duyurdu.

Komutanlık, operasyonun İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri kapasitesini zayıflatmayı hedeflediğini belirtirken, kullanılan insansız sistemlerin sayısı ve modeli hakkında ayrıntı paylaşmadı.

Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü

İRAN'A AİT HEDEFLER VURULDU

CENTCOM'un açıklamasına göre operasyonlarda İran'a ait hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve İHA altyapıları ile küçük askeri deniz unsurları hedef alındı.

ABD'nin saldırılarının ardından İran da misillemeye geçti. İran Devrim Muhafızları, ABD'nin bölgedeki askeri varlıklarına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini açıkladı. Bahreyn'de hava saldırısı sirenleri devreye girerken, bölgede tansiyon yeniden zirveye çıktı.

Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü

ABD'NİN YENİ NESİL DRONLARI SAHADA

ABD'nin daha önce konuşlandırdığı LUCAS (Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Taarruz Sistemi) hava dronları da operasyonlarda görev aldı.

İran'ın Şahid-136 kamikaze İHA'ları örnek alınarak geliştirilen LUCAS sistemlerinin, düşük maliyetli ancak yüksek etkili saldırılar gerçekleştirmek amacıyla üretildiği belirtiliyor.

2 MİLYON DOLARLIK "DENİZ KAMİKAZELERİ"

CNN'e konuşan ABD Pasifik Komutanlığı Ortak İstihbarat Merkezi eski Direktörü Carl Schuster, ABD'nin geliştirdiği yeni nesil filo sınıfı İDA'ların saatte 40 mili aşan hıza ulaşabildiğini ve tek yönlü "intihar saldırıları" için kullanılabilecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Schuster, her bir aracın maliyetinin 2 milyon doların üzerinde olduğunu ancak durdurulmasının son derece güç olduğunu ifade etti.

Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü

HÜRMÜZ'DEKİ KRİZ PİYASALARI DA VURDU

Dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler küresel piyasaları da etkiledi.

ABD ve İran'ın hafta sonu karşılıklı saldırıları sonrası Brent petrol yüzde 4'ün üzerinde yükselirken, ons altın ise güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle sert değer kaybetti.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin sürmesi halinde enerji piyasalarında yeni dalgalanmaların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Hürmüz Boğazı, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Hürmüz Boğazı Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü - Son Dakika

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