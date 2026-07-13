Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu

Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Özellikle deprem felaketi döneminde yardım organizasyonlarında Levent ile sıkça yan yana gelen Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, yaşananların ardından sessizliğini bozdu.

HALUK LEVENT'E YÖNELTİLEN AĞIR SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'e yönelik oldukça ciddi iddialar bulunuyor. Soruşturma dosyasında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (Kara para aklama)", "Örgüt üyeliği" yer alıyor.

OĞUZHAN UĞUR: GERÇEK NEYSE ORTAYA ÇIKMALI

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının yankıları sürerken, eleştirilerin hedefi olan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu. Konuyla ilgili şahsi hesaplarından uzun bir açıklama metni yayınlayan Uğur, sürecin şeffaflıkla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Uğur'un açıklamasında, "Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak." ifadelerini kullandı.

"GÜVEN DEDİĞİMİZ ŞEY ARTIK NOSTALJİK KAVRAM"

Kendisinin ve platformu Babala TV'nin süreçle ilişkilendirilmesine sert tepki gösteren Oğuzhan Uğur, yasal statüsünü hatırlatarak bağış toplamadığının altını çizdi. Toplumsal güven zedelenmesine de dikkat çeken Uğur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal… Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."