Kiraz yiyen çift zehirlenerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kiraz yiyen çift zehirlenerek hayatını kaybetti

Kiraz yiyen çift zehirlenerek hayatını kaybetti
12.07.2026 15:12  Güncelleme: 15:13
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dalından kiraz yiyen Ahmet ve Rahime Derin çifti, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ahmet Derin olay günü, eşi Rahime Derin ise yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığı araştırılıyor.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde dalından kiraz koparıp yedikten sonra rahatsızlanan Ahmet Derin'in (63) ardından eşi Rahime Derin (60) de hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürerken, kiraz ağacında tarım ilacı olduğu iddiaları araştırılıyor.

İlçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, iddiaya göre; 1 Temmuz'da akrabaların bahçesindeki ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Derin, aynı gün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de dün akşam yaşamını yitirdi. Çiftin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Öte yandan söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ahmet Derin, Kastamonu, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Tarım, Tosya, Kiraz, Kiraz, Çevre, Suç, Son Dakika

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