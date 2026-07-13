Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

13.07.2026 07:40
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, MASAK raporları doğrultusunda yüksek tutarlı para transferleri, şans oyunları hesaplarına aktarılan yüksek meblağlar, bahis hareketleri ve zincirleme tapu devirleri tespit edildiği açıklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek ve senede de el konuldu.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. 

Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına ise 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

YÜKSEK MİKTARLI PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar; Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödenler, Sehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin ve Esin Önder Çağlayan.

5 İSİM FİRARİ

Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya tutuklanırken, Ece Güner'in il dışında olduğu ve hakkında gözaltı kararı verildiği; Alper Çelik, Müge Sözen Küçük, Ali Barış Kaya ve Banu Eren'in firari oldukları kaydedildi. Buse Vurucu'nun ise yurt dışında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Haluk Levent, Operasyon, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Ahbap Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • fatih mazlum fatih mazlum:
    rahmetli zamaninda teshisi koymus: bu ulkede banka soyulurken kar maskesi ulke soyulurken ataturk maskesi takilir diyerek ..UGUR MUMCU 11 3 Yanıtla
  • Oğuzhan Bulut Oğuzhan Bulut:
    Harabat ehline hor bakma şakir Yıkık viranelerde hazineler vardır 2 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Türkçeni düzelt 1 1 Yanıtla
  • Hakan Saka Hakan Saka:
    son 25 yıldırda dediklerine ilave Allah Allah, maşallah lar türedi ülkeye. kim olursa olsun kim yaparsa yapsın Allahın adaleti zamanında tecelli eder. 1 1 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Malum Yeliz afişe oldu 0 0 Yanıtla
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