Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni belli oldu

13.07.2026 08:51
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ABD Senatosu'nun deneyimli ve etkili isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşındaki ani ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Açıklanan ön otopsi raporuna göre Graham, damar sertliğine bağlı aort yırtılması nedeniyle hayatını kaybetti.

71 yaşında hayatını kaybeden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedenine ilişkin ön otopsi raporu açıkladı. 

Güney Carolina'yı temsil eden ve özellikle dış politika ile savunma alanlarındaki çıkışlarıyla tanınan Lindsey Graham, cumartesi gecesi geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Graham'ın vefatı, ABD siyasetinde derin bir üzüntüyle karşılanırken, Senato'daki güç dengelerini de etkiledi.

ÖLÜM NEDENİ: AORT YIRTILMASI

Washington DC Adli Tıp yetkilileri tarafından hazırlanan ön otopsi raporu, ölümün detaylarını netleştirdi. Rapora göre Graham, uzun bir süredir kardiyovasküler (kalp-damar) sorunlarla mücadele ediyordu. Deneyimli siyasetçinin asıl ölüm nedeninin, damar sertliğine bağlı olarak gelişen aort yırtılması (diseksiyon) olduğu kesinleşti.

CUMHURİYETÇİLERİN SANDALYE SAYISI DÜŞTÜ

Graham'ın beklenmedik kaybı sonrası, Cumhuriyetçi Partinin Senato'daki sandalye sayısı 51'e düştü.

TRUMP'TAN YARIM BAYRAK TALİMATI

Senatörün ölüm haberinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Graham ile rahatsızlanmadan kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü belirten Trump, yaşanan acı kayıpla ilgili iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

“Bu yönde söylentiler var ama hayır. Kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. Kalp krizi geçirdi. Onu kaybetmek yıkıcı.”

Başkan Trump ayrıca, hayatını kaybeden senatörün anısına ülkedeki tüm federal binalarda bayrakların 18 Temmuz Cumartesi gecesine kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi. Graham için düzenlenecek anma ve cenaze törenlerinin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Lindsey Graham, Otopsi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

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