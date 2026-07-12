Gözaltına alınan Çankaya Belediyesi Başkanı Güner\'den mesaj: Sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma ve verme" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, NATO Zirvesi sürerken yurt dışına tatile gittiği öğrenilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Türkiye'ye dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

BAZI İSİMLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Operasyonda Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bazı isimler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İLK KEZ KONUŞTU

Gözaltına alınmasının ardından X hesabından paylaşım yapan Hüseyin Can Güner, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Komşularım, Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. İçinden geçtiğimiz bu süreçte bilmenizi istediğim tek bir şey var: Ben, sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım. Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik.

Çankaya'ya ve sizlere hizmet etmekten başka hiçbir gayem olmadı. Gönderdiğiniz mesajları, duaları ve iyi dilekleri okudum. Desteğiniz bana güç veriyor. İyi ki varsınız. En kısa zamanda Çankaya'nın sokaklarında, parklarında ve mahallelerinde birlikte olmaya devam edeceğiz. Sevgi ve dayanışmayla…"

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

1993 yılında Ankara'da doğdu. Avukat. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2012 yılında kaydoldu. Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonunda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı.

2018-2020 yılları arasında CHP Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen Çankaya İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge 11. Sıra Milletvekili adayı oldu. 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'da CHP Parti Meclisi Üyesi seçildi.

İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Sosyal Demokrasi Derneği ve Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesidir.