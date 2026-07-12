Umumi tuvalette fenalaşan adam hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'da kendisini rahatsız hissedince İBB'ye ait umumi tuvalete giren 43 yaşındaki Ercan Gündemur, lavaboda yüzünü yıkadığı sırada fenalaşarak yere düştü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Gündemur, yaşamını yitirdi.

Olay, 10 Temmuz akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait umumi tuvalette meydana geldi.

İddiaya göre 43 yaşındaki Ercan Gündemur, kendisini iyi hissetmeyince umumi tuvalete girerek lavaboda elini ve yüzünü yıkamak istedi.

LAVABODA FENALAŞIP YERE DÜŞTÜ

Bu sırada aniden fenalaşan Gündemur, yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Ercan Gündemur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Gündemur'un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ESENYURT'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Ercan Gündemur'un cenazesi, Esenyurt'taki Erenler Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.