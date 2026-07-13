Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Yalan söyleyenin Allah belasını versin

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ikinci duruşması, bugün Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşma başlamadan önce baba Cemil Kundakçı, bir tanığın rapçi Canbay'ın ifadesini destekler nitelikte ifade vereceğini öğrenince duruma tepki gösterdi.

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul Ümraniye’de 19 Mart'ta rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, olayla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında İddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken, İzzet Yıldızhan için ise 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

BABA KUNDAKÇI’DAN “İFADE” TEPKİSİ

Baba Kundakçı, Yalçınay Ayyıldız isimli tanığın, rapçi Vahap Canbay’ın ifadesini destekler nitelikte ifade vereceğini öğrendiğinde tepki gösterdi.

Duruşma salonu önünde Ayyıldız’a tepki gösteren baba Kundakçı, “Yalancı” diyerek tepki gösterdi. Ortamın bir anda gerilirken, gazetecinin sorusuna yanıt veren baba Kundakçı, “Canbay’ın ifadesi tarzında ifade verecekmiş. Onu destekliyor şu anda. ‘Onun ifadesi doğru, ilk verdiğimizde şoktan düzgün veremedik’ tarzında yaklaşım gösteriyor. Başka bir şey beklemiyordum zaten” dedi.

“YALAN SÖYLEYENİN ALLAH BELASINI VERSİN”

Baba Kundakçı, daha sonra mahkeme salonu önünde herkesin duyabileceği bir şekilde, “Ama Allah belasını versin. Yalan söyleyenin Allah belasını versin” diyerek tepki gösterdi.

DURUŞMADA NE OLACAK?

Bugün duruşmada tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Ahmet Özkoç ile tutuksuz sanık Zuhal Kalaycıoğlu'nun yargılanmasına devam edilecek.