Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

13.07.2026 11:47
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Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en pahalı transferi olmaya hazırlanan Mason Greenwood için Marsilya ile her konuda anlaşmaya varırken, transferi bitirmek üzere Fransa'ya giden yöneticilerden de ilk görüntü geldi.

Transfer döneminde şu ana kadar Vedat Muriqi, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt ve Nathan Ake gibi önemli isimleri kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

REKOR BONSERVİS: 39.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü İngiliz yıldız Mason Greenwood'un transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kulübü Marsilya'yı 39 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle ikna ederek imza aşamasına geçti. Bu rakam, tamamlandığında Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen transferi olarak kayıtlara geçecek.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

KAMER VE ÇETİN MARSİLYA'DA! İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Transferin resmiyete dökülmesi ve son prosedürlerin tamamlanması için Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin bugün Marsilya'ya çıkarma yaptı. Kamer ve Çetin'in transferi sonuçlandırmak üzere Marsilya'da bulundukları anlara ait ilk görüntüler de kamuoyuna yansıdı. İkilinin, Fransa'daki son pürüzleri gidermesinin ardından yıldız futbolcu Mason Greenwood ile birlikte kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

AVRUPA DEVLERİ DEVREDEYDİ

İngiliz hücum oyuncusunun transfer süreci oldukça çetin bir rekabete sahne oldu. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Greenwood için İspanya'dan Atletico Madrid ve İtalya'dan Roma'nın da ciddi şekilde devrede olduğu, ancak sarı-lacivertlilerin bu transfer yarışından galip ayrıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe cephesinden, bu tarihi transferin en geç cuma gününe kadar resmi olarak açıklanması bekleniyor. Taraftarlar şimdi heyecanla oyuncunun İstanbul'a ineceği saati gözlüyor.

Mason Greenwood, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    yazık günah bu kadar para veriyorsunuz elinde kalacak 0 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Gsliyim Fener bu sene şampiyon olur.Hazırlık maçlarında 4,5 gol atıyorlar 0 0 Yanıtla
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