Kars'ta Yaz Ortasında Karla Mücadele - Son Dakika
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Kars'ta Yaz Ortasında Karla Mücadele

Kars\'ta Yaz Ortasında Karla Mücadele
14.07.2026 08:11  Güncelleme: 08:16
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Kars'ın Selim ilçesindeki Tuygun Köyü Yaylası'nda yaz mevsiminde 3 metreyi aşan kar kütleleri iş makineleriyle temizleniyor. Yayla yolu, güvenli ulaşım için ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden açılıyor.

Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Kars'ta yaz mevsiminin ortasında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Selim ilçesine bağlı Tuygun Köyü Yaylası'nda yer yer 3 metreyi aşan kar kütleleri, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla iş makineleri kullanılarak temizleniyor.

Yüksek rakımı nedeniyle karın uzun süre erimediği Tuygun Köyü Yaylası'nda, yaylacılık sezonunun başlamasıyla birlikte köylülerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. Dev kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapalı olan yayla yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açılıyor.

Greyder ve yükleyici iş makinelerinin görev yaptığı bölgede ekipler, yer yer 3 metreyi aşan kar tabakalarını tek tek kaldırarak yolu tamamen kullanılabilir hale getirmek için yoğun mesai harcıyor. Kar duvarları arasında ilerleyen iş makinelerinin oluşturduğu görüntüler ise adeta kış aylarını aratmıyor.

Birkaç gün daha sürmesi beklenen çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölge halkı ve besiciler yaylalara daha güvenli ve rahat ulaşabilecek. Özellikle yaz aylarında hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü yaylanın ulaşıma açılması, üreticiler açısından büyük önem taşıyor.

Yaz mevsiminin yaşandığı birçok kentte sıcak hava etkisini artırırken, Kars'ta iş makinelerinin metrelerce yüksekliğindeki kar kütlelerini temizlemesi dikkat çekti. Bu sıra dışı görüntüler, Kars'ın Türkiye'nin en zorlu iklim şartlarından sahip illerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kars'ta Yaz Ortasında Karla Mücadele - Son Dakika

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