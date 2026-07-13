Antalya'da Halı Güneşlemesi - Son Dakika
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Antalya'da Halı Güneşlemesi

Antalya\'da Halı Güneşlemesi
13.07.2026 09:51
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Antalya'daki tarlalarda el dokuması halılar doğal yöntemlerle güneşte bekletilip ihraç ediliyor.

ANTALYA'da buğday hasadının ardından boş kalan tarlalar, bu yıl da binlerce el dokuması halının güneşte dinlendirildiği renkli bir açık hava atölyesine dönüştü. Kış boyunca depolarda bekleyen halılar, üzerlerindeki doğal kalıntılardan arındırılıp pastel renklerine yeniden kavuşmaları için günlerce güneş altında bekletiliyor. Halı ihracatçısı Halil Börekçi, özel işlemden geçirilen kök boyalı halıların yurt dışında 3 bin ila 5 bin dolara kadar alıcı bulabildiğini söyledi.

Yaz ayları gelmeden önce Döşemealtı'ndaki tarlalar sürülüyor. Kışın buğday üretimi yapılan bu araziler, yaz mevsiminde Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen el dokuması halılarla renk cümbüşüne dönüşüyor. Tarlalara serilen halılar, yüksek sıcaklık altında güneşte bekletilerek hem doğal yöntemlerle dezenfekte ediliyor hem de özgün renklerine yeniden kavuşuyor. Sentetik madde içermeyen ve organik boyalarla dokunan bu halılar, güneşlenme sürecinin ardından ihracata hazır hale getiriliyor. Güneş altında işlem gören halılar, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok noktasına gönderiliyor. Koleksiyon değeri taşıyan, 50 ila 300 yıllık geçmişe sahip bazı antika halılar ise koleksiyonerler tarafından 5 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor.

HALI İHRACATINDA REKOR KIRDI

1969 yılından bu yana halı ihracatı yaptığını belirten Halil Börekçi, "1989 yılında 130 bin metrekare halı ihraç ederek Türkiye'de üçüncü oldum. 2000 yılında sektörün eski hareketliliğini kaybetmesi, ihracatın azalması nedeniyle İstanbul'daki işlerimizi kapatıp Antalya'ya geldim. O yıllarda Türkiye'de halı üretimi de ciddi şekilde azalmıştı. O günden bu yana bu mesleği yaşatabilmek için şimdi de Antalya'da halı güneşlemesi yapıyoruz" dedi.

ORGANİK BOYALAR KULLANILIYOR

Halıların tamamının organik yünden oluştuğunu ifade eden Börekçi, "İçerisinde hiçbir kimyasal madde bulunmuyor ve tamamı kök boyalarla renklendiriliyor. Kök boya sürecinde 'endikatör' dediğimiz yardımcı doğal maddeler kullanılır. Sütleğen bitkisinin özü, ceviz kabuğu gibi doğal malzemelerden faydalanılır. Elde edilmek istenen renge göre uygun boya eklenerek yünler tamamen doğal yöntemlerle boyanır. Halılarımızı uzun süre güneş altında bekletiyoruz. Geceleri havanın serinliği ve oluşan nem, gündüzleri ise güneşin sıcaklığı sayesinde fazla boya maddeleri ve zararlılardan arınıyor" diye konuştu.

'HAYAT VERİP, İHRAÇ EDİYORUZ'

Halıların yurt dışında rağbet gördüğünü kaydeden Halil Börekçi, "Biz bu halıları Türkiye'nin dört bir yanından, insanların yıllarca evlerinde kullandığı eski halılar arasından topluyoruz. Daha sonra üzerlerinde çeşitli işlemler gerçekleştirerek yeniden hayat veriyor ve ihraç ediyoruz. Burada 50 ila 100 dolar arasında satılan bir halı, yurt dışında çok daha yüksek değerlere alıcı bulabiliyor. Koleksiyon değeri taşıyan özel parçalar ise 3 bin ila 5 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Bu nedenle doğal kök boyalı, el dokuması halılar dünya genelinde büyük ilgi görüyor" dedi.

Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi, Antalya, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Halı Güneşlemesi - Son Dakika

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