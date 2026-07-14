Ahbap soruşturmasında yeni operasyon: Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahbap soruşturmasında yeni operasyon: Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında yer aldı

14.07.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında olduğu 14 şüpheli ve 4 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bağışlardan 125 milyon liranın usulsüz aktarıldığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık açıklamasında, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlardan 125 milyon 765 bin liranın Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nin hesabına, buradan da Berkant Acil ve bağlantılı kişi ile şirketlerin hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Başsavcılığın yazılı açıklamasına göre, şüpheli Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı tespit edildi. Açıklamada, Berkant Acil'in Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu da hatırlatıldı.

"Festival ihalesinde usulsüzlük" iddiası

Başsavcılık açıklamasında, söz konusu doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses sistemi gibi organizasyon giderlerini sahte faturalarla gerçekte olduğundan yüksek gösterdiğinin mali bilirkişi raporuyla belirlendiği ifade edildi.

125 milyon liralık bağış trafiği tespit edildi

Açıklamada, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nın kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık, bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği ve bağışların amacı dışında kullanıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

14 şüpheli ve 4 şirkete operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheliler yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Haluk Levent, Operasyon, Politika, 3. Sayfa, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahbap soruşturmasında yeni operasyon: Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında yer aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia

10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:25
9 yıl sonra kritik gün Reza Zarrab’ın cezası bugün belli oluyor
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
08:31
Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 10:33:00. #7.13#
SON DAKİKA: Ahbap soruşturmasında yeni operasyon: Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.