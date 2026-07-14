Ahbap soruşturmasında yeni operasyon: Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık açıklamasında, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlardan 125 milyon 765 bin liranın Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nin hesabına, buradan da Berkant Acil ve bağlantılı kişi ile şirketlerin hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Başsavcılığın yazılı açıklamasına göre, şüpheli Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı tespit edildi. Açıklamada, Berkant Acil'in Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu da hatırlatıldı.

"Festival ihalesinde usulsüzlük" iddiası

Başsavcılık açıklamasında, söz konusu doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses sistemi gibi organizasyon giderlerini sahte faturalarla gerçekte olduğundan yüksek gösterdiğinin mali bilirkişi raporuyla belirlendiği ifade edildi.

125 milyon liralık bağış trafiği tespit edildi

Açıklamada, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nın kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. Başsavcılık, bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği ve bağışların amacı dışında kullanıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

14 şüpheli ve 4 şirkete operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 14 şüpheli ile 4 şirkete yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheliler yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - İSTANBUL