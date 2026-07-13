Özel, "Yeni partinin adına karar verdik" dedi, gerçek bambaşka çıktı

Özgür Özel, TBMM'de kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir araya geldiği kapalı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantı salonundan ayrılırken neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Özel, içerideki gündeme merak eden basın mensuplarına esprili bir dille yaklaşarak heyecan yarattı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "YENİ PARTİ" ŞAKASI

Gazetecilere dönerek, "Bir şey yok, yeni partinin adına karar verdik" diyen Özel, kısa bir sessizliğin ardından "Şaka şaka" ifadelerini kullanarak durumu netleştirdi.