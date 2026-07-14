Beşiktaş, Leandro Trossard\'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, transfer dönemine damga vuracak dev bir hamleyle Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard transferini bitirdi.
Beşiktaş, Arsenal'de mücadele eden Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın transferini KAP’a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Beşiktaş, Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu akşam saat 19.30'da İstanbul'a gelecek olan Trossard'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
Beşiktaş'ın bu transfer için Arsenal'e 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro performans bonusu olmak üzere toplam 20 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
Premier Lig şampiyonu Arsenal'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan Belçikalı Trossard, 8 gol attı ve 11 asist yaptı.
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