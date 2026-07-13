Ön görüşme yapıldı! Galatasaray'dan sürpriz hamle - Son Dakika
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Ön görüşme yapıldı! Galatasaray'dan sürpriz hamle

Ön görüşme yapıldı! Galatasaray\'dan sürpriz hamle
13.07.2026 20:14
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Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz için devreye girdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ön görüşme yaptı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kupasını müzesine götüren ve yeni sezonda gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya diken Galatasaray, transfer piyasasını sallayacak dev bir hamle için kolları sıvadı. 

G.SARAY'DA DIAZ SÜRPRİZİ

Sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

CİMBOM'UN GÖZÜ ZİRVEDE: ÖN GÖRÜŞME

Yeni Asır'ın haberine göre; On numara ve kanat hatlarını dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, listenin ilk sırasına Faslı yıldız Brahim Diaz'ı yazdı. Real Madrid'in geniş kadrosunda daha fazla ilk 11 şansı bulmak isteyen 26 yaşındaki yetenek için sarı-kırmızılı kurmaylar tüm şartları zorluyor. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılılar, deneyimli yıldızın menajeriyle ön görüşme yaptı.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Fas Milli Takımı oyuncusunun ayrılığa sıcak bakması halinde kiralama formülünün masaya gelebileceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Brahim Diaz, geçen sezon Real Madrid formasıyla 42 resmi maça çıkarken, bu maçlarda 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ön görüşme yapıldı! Galatasaray'dan sürpriz hamle - Son Dakika

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