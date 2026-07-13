Trabzonspor\'da Lovik ile yollar ayrıldı! Kasaya giren bonservis belli oldu

Yeni sezon yapılanma çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

LOVIK'İN YENİ ADRESİ MOLDE

Bordo-mavili kulüp, Norveçli savunma oyuncusu Mathias Lövik’in eski takımı Molde’ye kesin transferi konusunda taraflarla tam anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan paylaşımda deneyimli futbolcu için "Teşekkürler Mathias Lövik" ifadelerine yer verildi.

KASAYA 4.4 MİLYON EURO GİRECCEK

Yapılan anlaşmaya göre Molde, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Bunun yanı sıra sözleşmede 1 milyon 900 bin Euro değerinde şarta bağlı bonus maddeleri de yer alıyor. Böylece bordo-mavili ekibin bu transferden elde edeceği toplam gelir 4 milyon 400 bin Euro'yu bulacak.

TÜRKİYE KARİYERİ KISA SÜRDÜ

Geçtiğimiz ocak ayı ara transfer döneminde İtalya'nın Parma ekibinden büyük umutlarla Trabzonspor kadrosuna dahil edilen 22 yaşındaki sol bek, Karadeniz ekibiyle toplamda 17 resmi maça çıktı. Bu süreçte takıma 2 asistlik katkı sağlayan Norveçli oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında gösteriliyor.