Yeni sezon yapılanma çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
Bordo-mavili kulüp, Norveçli savunma oyuncusu Mathias Lövik’in eski takımı Molde’ye kesin transferi konusunda taraflarla tam anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan paylaşımda deneyimli futbolcu için "Teşekkürler Mathias Lövik" ifadelerine yer verildi.
Yapılan anlaşmaya göre Molde, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Bunun yanı sıra sözleşmede 1 milyon 900 bin Euro değerinde şarta bağlı bonus maddeleri de yer alıyor. Böylece bordo-mavili ekibin bu transferden elde edeceği toplam gelir 4 milyon 400 bin Euro'yu bulacak.
Geçtiğimiz ocak ayı ara transfer döneminde İtalya'nın Parma ekibinden büyük umutlarla Trabzonspor kadrosuna dahil edilen 22 yaşındaki sol bek, Karadeniz ekibiyle toplamda 17 resmi maça çıktı. Bu süreçte takıma 2 asistlik katkı sağlayan Norveçli oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro civarında gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da Lovik ile yollar ayrıldı! Kasaya giren bonservis belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?