Uruguay\'ın yeni teknik direktörü belli oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaratan Uruguay'da fatura teknik direktör Marcelo Bielsa'ya kesildi. Uruguay Futbol Federasyonu, başarısız sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcı Bielsa ile yollarını ayırdı.

YENİ TEKNİK ADAM DIEGO FORLAN

Mavi-beyazlılarda boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise ülke futbolunun unutulmaz efsanelerinden biri getirildi. Uruguay, takımı geçici olarak eski milli futbolcu Diego Forlan'a emanet etti.

MART 2027'YE KADAR GÖREVDE

7 yaşındaki Forlan, Mart 2027'ye kadar geçici olarak milli takımın başında kalacak. 2019 yılında aktif futbol kariyerini sonlandıran efsane golcü, daha önce 2020'de Penarol ve 2021'de CA Atenas kulüplerinde teknik adamlık tecrübesi yaşamıştı.