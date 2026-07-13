Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'da - Son Dakika
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Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'da

Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul\'da
13.07.2026 20:34
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Galatasaray'ın Burnley'den yeni transferi Lesley Ugochukwu, saat 20.30'da sularında İstanbul'a geldi.

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 2026-2027 sezonundaki ilk transferini resmen gerçekleştirdi.

UGOCHUKWU, GALATASARAY'DA

Galatasaray, son olarak Championship ekibi Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılı ekibin bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladığı Lesley Ugochukwu, saat 20.30'da sularında İstanbul'a ayak bastı.

Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'da

''HAYALİNİ KURARDIM''

Galatasaray'a transferi için mutluluğunu dile getiren Ugochukwu, ''Küçükken büyük takımlarda oynamanın hayalini kuruyordum. Şimdi Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Çok mutlu ve gururluyum.'' sözlerini sarf etti. 

Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'da

UGOCHUKWU KİMDİR?

Fransa doğumlu Lesley Ugochukwu, 6 Mart 2004 doğumlu. 1.90 boyundaki orta saha oyuncusu, Burnley forması giyiyor ve kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Ugochukwu, kariyerinde Chelsea forması da giydi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 38 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, rakip kalelere 3 gol attı. 

Galatasaray, İstanbul, Burnley, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'da - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • o23608734@gmail.com [email protected]:
    perde püskülü almış Cimbom feneri karısı yapacak yine evi döşemeye perdeden başlamış 0 0 Yanıtla
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