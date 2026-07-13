Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ilk duruşma - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ilk duruşma

13.07.2026 12:11  Güncelleme: 13:21
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Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşmada, felç geçiren tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy oturarak savunma yaptı. 9 sanıklı davada rüşvet ve aklama suçlamaları var.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasından tefrik edilen Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşma, cezaevinde felç geçirdiği halde hala tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un savunmasıyla başladı. Boynunda boyunluk bulunan Aksoy, sağlık sorunları nedeniyle ayakta dahi durmakta zorlandığı için kürsüde oturarak savunma yapıyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasından ayrılan Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşma bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce (dosyanın mahkemesi olan 35. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı), İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor. Dosyada, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu felç geçiren tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un da aralarında bulunduğu toplam 9 sanık yargılanıyor.

Dosyada Bahçetepe ile Aksoy tutuklu sanık olarak yer alırken; etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanı sıra Aziz Lal, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Seza Büyükçulha tutuksuz yargılanıyor.

İDDİANAME 343 GÜN SONRA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından geçen 343 günün sonunda tamamlanarak mahkemeye sunulmuştu. Rüşvet, rüşvete aracılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından sanıklar hakkında ceza talep ediliyor.

ADLİYE ÖNÜNDE OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ

İlk duruşma öncesinde İstanbul Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı. Adliye girişlerinde yapılan kontrollerde yalnızca basın kartını gösteren gazeteciler ile duruşması bulunan kişi ve avukatların binaya girişine izin verildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DURUŞMAYA KATILDI, FELÇ GEÇİREN AKSOY OTURARAK SAVUNMA YAPIYOR

Duruşma yaklaşık bir buçuk saat gecikmeli olarak, 11: 20'de kimlik tespitiyle başladı. 404 gün sonra hakim karşısına çıkan Bahçetepe ve Aksoy'un da arasında bulunduğu sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya katılan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu ve bunun sebebinin de malvarlıkları üzerindeki tedbir kararı olduğunu beyan etti.

Duruşma, tutuklu Aksoy'un beyanıyla devam etti. Cezaevinde geçirdiği felç nedeniyle ayakta dahi durmakta zorlandığı için Aksoy'un kürsüde oturarak savunma yapmasına izin verildi. Ayrıca Aksoy'un boynunda boyunluk da bulunuyor. Aksoy, dört ay önce boyun omurgasındaki iltihap nedeniyle cezaevinde sağ bacağı ve kolundan felç geçirmişti.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Hakan Bahçetepe, Yerel Haberler, İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ilk duruşma - Son Dakika

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