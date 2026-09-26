10 bin TL'den kiraya verilecek! TOKİ'nin daireleri görücüye çıktı

TOKİ'den İstanbul'da kiralık konut bekleyenleri yakından ilgilendiren yeni gelişme geldi. Ataşehir'de hazırlanan örnek daireler tanıtılırken, konutların kira bedelleri ve teslim takvimi de belli oldu.

ÖRNEK DAİRELERİN KAPILARI AÇILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Kiralık Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edeceği konutlara ilişkin örnek daireler Ataşehir'de tanıtıldı. Vatandaşların depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara erişimini sağlamak amacıyla yürütülen projede hazırlanan örnek daireler basın mensupları tarafından görüntülendi. Örnek konutlar, TOKİ tarafından Ataşehir Necip Fazıl Bulvarı'nda belirlenen alanda hazırlandı. Tanıtılan daireler arasında 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri yer aldı.

BAŞVURULAR SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül'de duyurduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ise 10 Eylül'de ayrıntılarını açıkladığı projenin başvuru süreci tamamlandı. Başvurular 25 Eylül'de sona erdi. Vatandaşlardan başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmadı. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının "Konut/İşyeri Başvuru" hizmeti üzerinden gerçekleştirildi.

HAK SAHİPLERİNİ KURA BELİRLEYECEK

Projede konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Üç yıllık sürenin tamamlanmasının ardından yeni hak sahipleri yeniden kura yöntemiyle belirlenecek. Projeden evli, 18 yaşını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile aylık hane geliri 100 bin TL'nin altında olanlar yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmesi ve üzerine tapuda kayıtlı bir konut bulunmaması gerekiyor.

İSTANBUL'UN 12 İLÇESİNDE YER ALACAK

Kiralık sosyal konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de bulunacak. Böylece proje İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki farklı noktalara yayılacak.

KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Projedeki kira rakamları da konut tipine göre belirlendi. 1+1 konutların kiraları 10 bin TL, 2+1 konutların kiraları ise 12 bin TL'den başlayacak. 3+1 konutlarda başlangıç rakamı 15 bin TL olurken, 4+1 konutlar 18 bin TL'den başlayan tutarlarla kiralanacak. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut ekim ayında teslim edilecek.