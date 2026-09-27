Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun - Son Dakika
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Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın Diyarbakır ziyareti sırasında yanına yaklaşan özel gereksinimli birey nedeniyle kısa süreli hareketlilik yaşandı. Kılıç, koruması Mustafa’yı müdahalede geç kaldığı gerekçesiyle “Mustafa, Mustafa geç kalıyorsun” sözleriyle uyardı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın Diyarbakır ziyareti sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Kılıç’ın yanına yaklaşan özel gereksinimli birey, bir anda kendisine oldukça yaklaştı.

KORUMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada kısa süreli tedirginlik yaşayan Kılıç, koruması Mustafa’ya birkaç kez seslendi. Kılıç’ın, “Mustafa, Mustafa geç kalıyorsun” diyerek korumasını geç müdahale ettiği yönünde uyarması dikkat çekti.

Kılıç’ın bu sözlerle, korumasından kendisine yaklaşan kişiye karşı daha hızlı hareket etmesini istediği görüldü. Olayın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken program devam etti.

AMEDSPOR’A ZİYARET

Suat Kılıç, Diyarbakır programı kapsamında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nü de ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ali Erdem ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette Kılıç, Amedspor Başkanı Nahit Eren ile bir araya geldi. Kılıç, görüşmede Genel Başkan Fatih Erbakan’ın selam ve başarı dileklerini iletti, Amedspor’a başarı temennisinde bulundu.

Yeniden Refah PartisiDiyarbakırSuat KılıçGüncelRefahSon Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Resul Bey Resul Bey:
    pkklılara yalakalık yapmayı bırakın bu ülkenin vatansever vatandaşlarından oy istemeyin sonra! 7 2 Yanıtla
  • ahmedmehmed407 ahmedmehmed407:
    önce PKK nın terör örgütü olduğunu kabul edip lanetleyin. Aponun heykelini diken yasin börünün katllerine de selam çakmayın 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    bu nedir ya herkes korumayla geziyor neden korkuyorlar anlamak zor 4 0 Yanıtla
  • vakkas0101 vakkas0101:
    korumaysan görevini yap seni uyarmasına ne gerek varki gözün nerde koruma adın üstünde koruma güvenliksin işini yap 0 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    Herşey göstermeklik Mustafa kendine gel 1 0 Yanıtla
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