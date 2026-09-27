Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirilmeye devam ediyor.

SADETTİN SARAN TOPLANTIYA GELMEDİ

Sarı-lacivertli camianın gözünün çevrildiği kritik toplantıda salonda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran’ın yönetim kurulunun genel kurula tam kadro katıldığı görülürken, Saran’ın üyelerin arasında yer almaması salondakilerde şaşkınlık yarattı.

KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYORDU

Kürsüye çıkarak kendisi ve yönetimine yöneltilen eleştirilere yanıt vermesi beklenen Sadettin Saran’ın yokluğu, toplantının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.