Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

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Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur\'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım
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Fon soruşturmasında adı gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın AK Parti’deki tüm görevlerinden affını istemesinin ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Cesur, sosyal medya hesabından “Dünya onların, ahiret bizim olsun” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj paylaştı. Kaya’nın istifasının hemen ardından gelen paylaşımın zamanlaması dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında ortaya atılan yüksek tutarlı yatırım ve para çekme iddialarının ardından siyaset gündeminde hareketli saatler yaşandı. Kaya ve eşinin toplam 163 milyon 46 bin TL yatırdıktan yaklaşık 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon TL çektiği öne sürüldü. Söz konusu rakamlar kamuoyunda tartışılırken Kaya, 26 Eylül gecesi AK Parti’de yürüttüğü tüm görevlerden affını istediğini açıkladı.

KAYA: SİYASİ SORUMLULUK ALMAYI GEREKLİ GÖRÜYORUM

Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında birtakım iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuya ilişkin iddiaların kim olduğuna bakılmaksızın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini ifade ettiğini hatırlatan Kaya, kendisinin de iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını önemsediğini kaydetti.

Kaya, siyasette üstlenilen sorumluluğun yalnızca hukuki boyutla sınırlı olmadığını belirterek, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın herhangi bir tartışmanın gölgesinde kalmaması için “siyasi sorumluluk almayı gerekli gördüğünü” açıkladı. Bu kapsamda AK Parti’de yürüttüğü tüm görevlerden affını Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istediğini duyurdu.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Kaya’nın görevlerinden ayrılma talebinin ardından istifasının kabul edildiği bildirildi. Böylece fon iddialarının siyaset cephesindeki ilk önemli gelişmelerinden biri Kaya’nın AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılması oldu.

MAL VARLIKLARI İÇİN TEDBİR TALEBİ İDDİASI

İstifanın ardından soruşturma cephesinden de yeni bir iddia gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanmasını talep ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre talep, eş ve çocukları da kapsıyor. Satış ve devir işlemleriyle para transferlerinin savcılık onayına tabi tutulması, menkul kıymetlerin dondurulması ve aileye ait olabilecek tapu, gemi ve uçak kayıtlarının tespit edilmesinin istendiği aktarıldı. Bu tedbir talebine ilişkin bilgiler şu aşamada kamuoyuna yansıyan iddialara dayanıyor.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI’NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Cesur’un paylaşımında Hz. Muhammed’in “İstemez misin ya Ömer! Dünya onların, ahiret bizim olsun” sözü yer aldı.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım


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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    malı götürün sonra afini isteyin og ne güzel dünya 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    oğlu da 2025 LGS de full puan çekmişti. sorularin çalındığı iddia edilmişti. istifa etmesi onurlu davranış. 0 2 Yanıtla
    ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Onurlu bir davranış mı. Onuru olsaydı bunlara bulasmazdi 0 0
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Valla Hem Ahiret Hem Dünya Bizim Olsun Bizim Herkes Gibi Sırtımız Kalın Değil 1 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    fakirlere hikaye okumaya devam ahiret falan 1 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    sizin ahirinizde para iman ne varsa zaten bunlar uydurulmuş hikaye 0 0 Yanıtla
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